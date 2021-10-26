Son dakika: Flaş açıklama... Sudan başbakanının akıbeti belli oldu

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Geçtiğimiz günlerde darbeye sahne olan Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk'un darbeyi reddettiği için tutuklandığı açıklanmıştı

Hamduk'un akıbeti konusunda beklenen açıklama sonunda geldi. AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk’un güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine döneceğini açıkladı.

Burhan Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, 'Evet, bakanları ve politikacıları tutukladık ama hepsini değil' dedi. Burhan sözlerine şöyle devam etti;

'Ülkeyi iç savaşa sürükleyen ve birliğini tehdit eden, nefret ve ırkçılık söyleminde bulunanlar vardı.'

'KRİZ BİTTİĞİNDE EVE DÖNECEK'

Burhan 'başbakan ne zaman serbest kalacak' sorusuna ise 'kriz bittiğinde eve dönecek' yanıtını verdi.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir iki yıl önce darbeyle devrilmiş ve geçici bir hükümet kurulmuştu. Ancak geçici hükümette askerler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin arasının bir süredir açık olduğu biliniyor.

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Varılan mutabakata göre geçici yönetim bir yıl daha ülkeyi yönetecek, daha sonra da genel seçim yapılacaktı.

Sudan'da askerler arasında da anlaşmazlıklar yaşandığı bildirilmiş ve gerilim artmış, Eylül ayında Ömer el-Beşir'in destekçilerinin darbe girişiminin önlendiği açıklanmıştı.

Hartum'da bu ay düzenlenen bir protesto gösterisinde orduya, iktidara el koyması çağrısı yapılmıştı.