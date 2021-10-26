Son dakika: Flaş açıklama... Sudan başbakanının akıbeti belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünü oyuncu katil olmuştu Şoke eden silah açıklaması...Ünü oyuncu katil olmuştu! Şoke eden silah açıklaması...#Alec Baldwin
Büyük umutlarla gelmişti, formayı unuttu Fenerbahçe için Fransayı reddetmişti...Büyük umutlarla gelmişti, formayı unuttu! Fenerbahçe için Fransa'yı reddetmişti...#Burak Kapacak
Bilinmeyen detaylar ortaya çıktı Tatilleri bile farklıBilinmeyen detaylar ortaya çıktı! Tatilleri bile farklı#Mrna Aşıları
Son dakika... CHP, tezkereye hayır diyecekSon dakika... CHP, tezkereye 'hayır' diyecek#CHP
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Süper aşı hamlesiDünyanın umutla beklediği haber geldi... 'Süper aşı' hamlesi!#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanda Füzuli Havalimanı açıldı... İlk inen lider olduCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Füzuli Havalimanı açıldı... İlk inen lider oldu#Azerbaycan
Uzmanlar değerlendirdi: Altın dönemUzmanlar değerlendirdi: Altın dönem!#Altın Fiyatları
Gri listedeki terörist böyle vurulmuştu Uçbey ilk kez kullanıldıGri listedeki terörist böyle vurulmuştu! 'Uçbey' ilk kez kullanıldı#Uçbey
ABD su aygırlarını insan olarak kabul etti Peki şimdi ne olacakABD su aygırlarını insan olarak kabul etti! Peki şimdi ne olacak?#Pablo Escobar
Siber saldırı İranı vurdu... Kuyruk çok benzin yokSiber saldırı İran'ı vurdu... Kuyruk çok benzin yok!#İran
Sıcak saatler... Hedefleri vurdu ABDye uyarıSıcak saatler... Hedefleri vurdu! ABD'ye uyarı#Rusya
Dikkat çeken sözler: Size bir hikâyemi anlatayım mı İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmazDikkat çeken sözler: Size bir hikâyemi anlatayım mı? İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz#İçişleri Bakanı
Neden ağlıyorum ben Nasıl da aşk dolu bakıyorNeden ağlıyorum ben? Nasıl da aşk dolu bakıyor!#Orlando Bloom
MEB duyurmuştu Uygulama bugün başladı... İşte detaylarMEB duyurmuştu! Uygulama bugün başladı... İşte detaylar#Milli Eğitim Bakanlığı
Bir babanın en acı günüBir babanın en acı günü! #Tuna Saydan
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Flaş açıklama... Sudan başbakanının akıbeti belli oldu

#Sudan#DARBE#Dünya
Son dakika: Flaş açıklama... Sudan başbakanının akıbeti belli oldu

Sudan’da OHAL ilan eden ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk’un güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine döneceğini açıkladı. Ülkedeki darbe karşıtı gösteriler ise sürüyor.

Darbe sonrası ilk açıklama: Sudan başbakanının akıbeti belli olduDarbe sonrası ilk açıklama: Sudan başbakanının akıbeti belli oldu
Darbe sonrası ilk açıklama: Sudan başbakanının akıbeti belli oldu

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde darbeye sahne olan Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk'un darbeyi reddettiği için tutuklandığı açıklanmıştı

Hamduk'un akıbeti konusunda beklenen açıklama sonunda geldi. AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk’un güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine döneceğini açıkladı.

Burhan Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, 'Evet, bakanları ve politikacıları tutukladık ama hepsini değil' dedi. Burhan sözlerine şöyle devam etti;

'Ülkeyi iç savaşa sürükleyen ve birliğini tehdit eden, nefret ve ırkçılık söyleminde bulunanlar vardı.' 

'KRİZ BİTTİĞİNDE EVE DÖNECEK'

Burhan 'başbakan ne zaman serbest kalacak' sorusuna ise 'kriz bittiğinde eve dönecek' yanıtını verdi.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir iki yıl önce darbeyle devrilmiş ve geçici bir hükümet kurulmuştu. Ancak geçici hükümette askerler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin arasının bir süredir açık olduğu biliniyor.

Haberin Devamı

Varılan mutabakata göre geçici yönetim bir yıl daha ülkeyi yönetecek, daha sonra da genel seçim yapılacaktı.

Sudan'da askerler arasında da anlaşmazlıklar yaşandığı bildirilmiş ve gerilim artmış, Eylül ayında Ömer el-Beşir'in destekçilerinin darbe girişiminin önlendiği açıklanmıştı.

Hartum'da bu ay düzenlenen bir protesto gösterisinde orduya, iktidara el koyması çağrısı yapılmıştı.

İlgili Haberler:

Güneş bile görmeyen evi 'doğa manzaralı' diye kiralık ilanı verdi!Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli varAşı karşıtlarının argümanı çöktü! Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sudan#DARBE#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Güneş bile görmeyen evi doğa manzaralı diye kiralık ilanı verdi

Güneş bile görmeyen evi 'doğa manzaralı' diye kiralık ilanı verdi!

Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

Aşı karşıtlarının argümanı çöktü Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu

Aşı karşıtlarının argümanı çöktü! Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu

Bir babanın en acı günü Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı!