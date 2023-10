Son dakika: Filistin-İsrail çatışmasında son durum... Netanyahu intikam yemini etti, Hamas'ın üst düzey isimlerinin evlerine saldırı

Kuşatma altındaki Gazze’yi kontrol eden Hamas’ın İsrail kentlerine yönelik daha önce eşi benzeri görülmemiş büyüklükteki saldırısı Ortadoğu'da şok etkisi yarattı. “Aksa Tufanı” isimli operasyon kapsamında direnişçiler yirmi dakika içinde İsrail topraklarına 5 bin roket fırlatırken, Demir Kubbe’yi aşmayı başaran roketlerden bazıları Aşdod ve Aşkelon başta olmak üzere birçok kentte patlamalara yol açtı. Çatışmalar gün boyu ve gece devam etti.

Dün saldırı sonrası 'savaştayız' açıklaması yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu akşam geç saatlerde İsrail televizyonuna çıkarak intikam yemini etti. İsrail'in tüm askeri gücünü kullanacağını belirten Netanyahu "Bu savaş uzun ve zor olacak" dedi, Gazze'de bulunanların bölgeyi terk etmesini istedi.

Bölgede yaşanan tüm gelişmeleri canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz:



11:50 İsrail Savunma Kuvveleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hamas’ın İsrail’e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunda hayatını kaybedenlerin sayısının 350’ye yükseldiği duyuruldu.



11:37 İsrail ordusu sözcüsü, Gazze sınırına yakın kasabalarda yaşayan tüm sakinlerin 24 saat içinde tahliye edileceğini söyledi.

Hamas'ın üst düzey sözcüsü Usame Hamdan, Aljazeera'ya yaptığı açıklamada sivilleri hedef almadıklarını söyledi.



ÇİN'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

11:23: Çin Dışişleri Bakanlığı İsrailliler ve Filistinliler arasında tırmanan gerilim ve şiddet olaylarından "derin endişe" duyduğunu belirtti.

Açıklamada, "İlgili tarafları sakin olmaya, itidalli davranmaya ve sivilleri korumak ve durumun daha da kötüleşmesini önlemek için düşmanlıkları derhal sona erdirmeye çağırıyoruz" denildi.



Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in düzenlediği saldırılarda 313 sivilin hayatını kaybettiğini, 1990 sivilin de yaralandığını duyurdu.

İsrail tarafından yapılan açıklamada ise Hamas’a ait 8 bölgede çatışmaların sürdüğü kaydedildi. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Richard Hecht, ülkenin güneyinde Hamas’ın sızdığı 22 noktanın kontrolünün yeniden sağlandığını açıkladı.Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, İsrail bayrağının AB binasına yansıtıldığı fotoğrafları paylaşarak, “Hamas teröristleri masum kadın ve çocukları yakalayıp öldürerek İsrail'in kalbine saldırmıştır. İsrail'in bugün ve gelecek günlerde kendini savunma hakkı vardır. Avrupa Birliği İsrail'in yanındadır” ifadelerini kullandı.Sağlık yetkilileri, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısının 256'ya yükseldiğini, yaklaşık 1.800 kişinin de yaralandığını duyurdu.Yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin en az 20'si çocuk. Yaralılar arasında da 120 çocuk olduğu öğrenildi.İsrail ise hayatını kaybedenlerin sayısını dün gece 300 olarak açıklamıştı.

İSRAİL-LÜBNAN ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ, İSRAİL'DE KRİZ ENDİŞESİ

07:30:İsrail, Lübnan topraklarından ateş açıldığını ve ordunun da karşılık verdiğini duyururken, Lübnan’daki Hizbullah saldırıları üstlenerek İsrail’e ait askeri noktaları vurduklarını açıkladı. Lübnan saldırıları Hizbullah’ın üstlenmesinin ardından Kefr Şuba’da bulunan Hizbullah’a ait çadırlar İsrail tarafından vuruldu.



Dış Basın Lübnan'ın denkleme girmesinin durumunda bölgede durumun kötüleşeceğini yazarken, İsrail Haaretz gazetesi 'Hizbullah çatışmaya katılırsa, İsrail büyük bir krizle karşı karşıya kalır' ifadesini kullandı.



İsrailli gazeteci Gideon Levy, Lübnan'ın da dahil olması durumunda İsrail'in daha önce hiç karşılaşmadığı bir şey yaşayabileceğini duyurdu.





07:00 İsrail hava kuvvetleri Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısının görüntülerini yayınladı.





Attached is footage of a strike on Hamas military targets located in multi-story buildings in the Gaza Strip pic.twitter.com/iHqT7ta74Z