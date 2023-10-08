Son dakika: Filistin-İsrail çatışmasında son durum... Netanyahu intikam yemini etti, Hamas'ın üst düzey isimlerinin evlerine saldırı

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Kuşatma altındaki Gazze’yi kontrol eden Hamas’ın İsrail kentlerine yönelik daha önce eşi benzeri görülmemiş büyüklükteki saldırısı Ortadoğu'da şok etkisi yarattı. “Aksa Tufanı” isimli operasyon kapsamında direnişçiler yirmi dakika içinde İsrail topraklarına 5 bin roket fırlatırken, Demir Kubbe’yi aşmayı başaran roketlerden bazıları Aşdod ve Aşkelon başta olmak üzere birçok kentte patlamalara yol açtı. Çatışmalar gün boyu ve gece devam etti.
Dün saldırı sonrası 'savaştayız' açıklaması yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu akşam geç saatlerde İsrail televizyonuna çıkarak intikam yemini etti. İsrail'in tüm askeri gücünü kullanacağını belirten Netanyahu "Bu savaş uzun ve zor olacak" dedi, Gazze'de bulunanların bölgeyi terk etmesini istedi.
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11:50 İsrail Savunma Kuvveleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hamas’ın İsrail’e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunda hayatını kaybedenlerin sayısının 350’ye yükseldiği duyuruldu.
11:37 İsrail ordusu sözcüsü, Gazze sınırına yakın kasabalarda yaşayan tüm sakinlerin 24 saat içinde tahliye edileceğini söyledi.
Hamas'ın üst düzey sözcüsü Usame Hamdan, Aljazeera'ya yaptığı açıklamada sivilleri hedef almadıklarını söyledi.
ÇİN'DEN İTİDAL ÇAĞRISI
11:23: Çin Dışişleri Bakanlığı İsrailliler ve Filistinliler arasında tırmanan gerilim ve şiddet olaylarından "derin endişe" duyduğunu belirtti.
Açıklamada, "İlgili tarafları sakin olmaya, itidalli davranmaya ve sivilleri korumak ve durumun daha da kötüleşmesini önlemek için düşmanlıkları derhal sona erdirmeye çağırıyoruz" denildi.
İSRAİL-LÜBNAN ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ, İSRAİL'DE KRİZ ENDİŞESİ
07:30:İsrail, Lübnan topraklarından ateş açıldığını ve ordunun da karşılık verdiğini duyururken, Lübnan’daki Hizbullah saldırıları üstlenerek İsrail’e ait askeri noktaları vurduklarını açıkladı. Lübnan saldırıları Hizbullah’ın üstlenmesinin ardından Kefr Şuba’da bulunan Hizbullah’a ait çadırlar İsrail tarafından vuruldu.
Dış Basın Lübnan'ın denkleme girmesinin durumunda bölgede durumun kötüleşeceğini yazarken, İsrail Haaretz gazetesi 'Hizbullah çatışmaya katılırsa, İsrail büyük bir krizle karşı karşıya kalır' ifadesini kullandı.
İsrailli gazeteci Gideon Levy, Lübnan'ın da dahil olması durumunda İsrail'in daha önce hiç karşılaşmadığı bir şey yaşayabileceğini duyurdu.
07:00 İsrail hava kuvvetleri Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısının görüntülerini yayınladı.
Attached is footage of a strike on Hamas military targets located in multi-story buildings in the Gaza Strip pic.twitter.com/iHqT7ta74Z— Israeli Air Force (@IAFsite) October 8, 2023
HAMAS'IN ÜST DÜZEY İSİMLERİNİN EVLERİNE SALDIRI
06:00 İsrail kamu yayıncısı İsrail hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ndeki üst düzey Hamas yetkililerinin evlerine saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail'in açıkladığı isimler arasında Yahya Sanwar, Nizar Awadallah, Fathi Hamad, Itsam al-Dealis, Kamal Abu Awan ve Abu Mu'az Saraj yer alıyor.
23.05 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin lideri Abbas ile görüştü. Blinken, bölgedeki herkesi saldırıyı kınamaya çağırdı.