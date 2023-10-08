Hamas vurdu İsrail gafil avlandı: Uçarak geldiler 5 bin roket attılar

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İsrail dün sabah, Gazze’de konuşlu Hamas kontrolündeki Filistinli silahlı grupların benzeri hiç yaşanmamış saldırısıyla güne başladı. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el- Kassam Tugayı, İsrail’e karşı “Aksa Tufanı” isimli bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

DEMİR KUBBE DELİNDİ

Saldırıda direnişçiler yirmi dakika içinde İsrail topraklarına 5 bin roket fırlattıklarını açıkladı. İsrail’in meşhur hava savunma sistemi Demir Kubbe’yi aşmayı başaran roketlerden bazıları Aşdod ve Aşkelon başta olmak üzere birçok kentte patlamalara yol açtı. Filistinli gruplar, buldozerlerle ablukayı sağlayan tel örgüleri yıkarak hem karadan hem de paramotorlar yardımıyla havadan İsrail’e sızmayı başardı ve Gazze sınırına yakın birçok askeri üssü şafak vaktinde ele geçirdi.

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ONLARCA REHİNE ALINDI

Saldırı sırasında onlarca İsrail askeri ve sivil öldürülürken onlarcası da rehin alındı. Rehin alınan İsrailli askerlerin araçlarla Gazze’ye götürülme görüntüleri, Filistinli grupların birçok askeri uykularındayken gafil avladığı izlenimini verdi. Öte yandan Gazze sınırına yakın Nahal Oz ve Kisufim’deki askeri kampları ele geçiren Filistinliler, ondan fazla İsrail tankını kullanılamaz hale getirirken çok sayıdaki askeri aracı da ele geçirdi.

Hamas’ın attığı roketler evlere isabet etti, araçları alev topuna çevirdi.

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FİLİSTİN TEK SES

Saldırının ardından Hamas lideri İsmail Haniyeh, Hamas’ın ‘büyük zaferin eşiğinde’ olduğunu iddia etti. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, da Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade ederek “İsrail’in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık” dedi. İslam ve Arap dünyasına da seslenen Dayf, elinde tüfeği olan herkese kendilerine katılma çağrısında bulundu. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas da saldırının arkasında durdu. Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir basın açıklaması yapan Abbas, Filistin halkının, yerleşimcilerin ve işgal birliklerinin terörüne karşı kendini savunma hakkı olduğunu ifade etti. (DIŞ HABERLER SERVİSİ)

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NETANYAHU: SAVAŞTAYIZ

- İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hamas grubunun ‘Aksa Tufanı Operasyonu’na karşı ‘Demir Kılıç Operasyonu’ başlatıldığı duyuruldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X üzerinden yayınladığı videoda, ‘Savaştayız’ ifadesini kullandı. Ülkesinin bu savaşı kazanacağını söyleyen Netanyahu, “Düşmanımız daha önce hiç bilmediği bir bedel ödeyecek” ifadesini kullandı. Netanyahu, İsrail’in “Hamas’ın saklandığı her yere ulaşacağını” belirtti ve Gazze sakinlerinin bölgeyi terketmelerini söyledi.

HERZOG: HAMAS EMRİ İRAN’DAN ALDI

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, uluslararası topluma Hamas’ı ve İran’daki destekçilerini kınama çağrısında bulundu. Herzog, Hamas’ın abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e karşı yürüttüğü operasyonları İran’dan aldığı emir ve destekle başlattığını söyledi.

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İsrail basını Gazze’den atılan roketlerden dolayı İsrail’de 250 kişinin öldüğünü, 1104 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

MOSSAD UYUDU MU

Hamas’ın saldırılarının ardından İsrail Hava Kuvvetleri, savaş uçaklarının Gazze’de Hamas’ın “askeri altyapısını” barındıran iki yüksek binayı vurduğunu açıkladı. İsrail Enerji Bakanı da Gazze’ye elektrik tedarikinin durdurulduğunu duyurdu.

Filistinli direniş gruplarının kapsamlı ve şiddetli saldırısı, Aksa Tufanı Operasyonu için hazırlıkların uzun süredir devam ettiğini işaret ederken Hamas’a bağlı birliklerin İsrail ordusuna ait onlarca karakolu ele geçirip çok sayıda askeri etkisiz hale getirmesi ve kaçırması dünyanın daha önce tanık olmadığı görüntülerin ortaya çıkmasına yol açtı.

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Bazı uzmanlar, açık hava hapishanesi olarak adlandırılan Gazze’de böyle bir operasyon hazırlığının İsrail istihbarat birimlerinin haberi olmadan gerçekleşemesinin imkânsız olduğunu belirtirken, bu ‘yenilginin’ İsrail tarihinin en sağcı hükümetine, Gazze’yi tamamen işgal etme meşruiyeti kazandıracağını ifade etti.

Buna karşı çıkan bazı isimler de saldırının, İsrail’in güvenlik sisteminin ülkedeki siyasi kutuplaşmanın da etkisiyle nüfuzunu yitirdiği bir anda geldiğini belirterek, İsrail’in hiç beklemediği bir anda gafil avlandığını öne sürdü.

İSRAİL DE GAZZE’YE SALDIRDI

Hamas’ın saldırısının ardından İsrail ordusu roketlerin fırlatıldığı Gazze Şeridi’ne doğru saldırı başlattığını duyurdu. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 232 kişinin öldüğünü, 1697 kişinin yaralandığını açıkladı. Batı Şeria’da da 1’i çocuk 6 filistinli İsrail saldırılarında hayatını kaybederken 33 Filistinli yaralandı.

TUĞGENERAL REHİNALINDI

- İsrailli Tuğgeneral Nimrod Aloni, evine düzenlenen baskında Hamaslı direnişçiler tarafından yaka paza rehin alındı.

DÜNYA ŞOKTA

Hamas’ın İsrail’e yönelik ani baskını ve sivillere yönelik şiddet görüntüleri dünyada şok etkisi yarattı. Batılı ülkeler Hamas’ın baskınını kınarken, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan gibi bölge ülkelerinden taraflara itidal çağrıları geldi. Filistin direnişinin en büyük sponsorlarından İran da ise sevinç havası hâkim.

BIDEN’DAN İSRAİL’E DESTEK

- ABD: Beyaz Saray, Hamas saldırılarını ‘kesin bir dille kınadığını’ açıkladı. İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Netanyahu’nun ABD Başkanı Biden’la telefonda görüştüğü, ABD’nin İsrail’in yanında olduğunu, kendini savunma hakkını desteklediğini söylediği belirtildi. Biden, ekibine Mısır, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan liderleri ile temas halinde kalma talimatı verdiğini söyledi

- AB: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Saldırıyı kesin bir dille kınıyorum. Bu en aşağılık haliyle terörizmdir. İsrail’in bu tür iğrenç saldırılara karşı kendini savunma hakkı vardır” dedi. AB Dış Politika Temsilcisi Josep Borrell de “Bu korkunç şiddet derhal durdurulmalıdır. AB bu zor anlarda İsrail ile dayanışma içindedir” ifadesini kullandı.

- BM: BM İnsan Hakları Şefi Volker Türk, ‘şoke olduğunu ve dehşete düştüğünü’ söyledi. BM Güvenlik Konseyi’nin, Hamas’ın saldırıları ve İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanını görüşmek üzere bugün toplanacağı duyuruldu.

İRAN’DA SEVİNÇ GÖSTERİLERİ

- Rusya: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, gerilim tarafları ve Arap ülkeleriyle temas halinde olduklarını belirterek Hamas ve İsrail’e derhal ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova da başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için müzakereleri desteklediklerini belirtti.

- Suudi Arabistan: Dışişleri Bakanlığı iki tarafa sivilleri koruma ve itidal çağrısında bulundu: . Açıklamada, “Krallık, işgalin devam etmesi, Filistin halkının meşru haklarından mahrum bırakılması ve İsrail tarafından kendilerine karşı sistematik provokasyonların tekrarlanması sonucunda durumun patlaması tehlikesine ilişkin tekrarlanan uyarılarını hatırlatır” denildi.

- Mısır: Hamas-İsrail krizlerinde genelde arabulucu ülke olan Mısır, azami itidal gösterilmesi ve sivillerin riske atılmaması çağrısında bulundu. Gerilimin tırmanmasının ateşkes çabalarını olumsuz yönde etkilyererek ciddi yansımaları olabileceği konusunda uyarı yapıldı.

- İRAN: İran Meclisi’nin açılış oturumunda ‘Kahrolsun İsrail’ ve ‘İsrail mahvolacak, Filistin fatih’ sloganları atıldı. İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in danışmanı Yahya Rahim Safavi “Filistinli savaşçıları kutluyoruz. Yanlarındayız” dedi.

ERDOĞAN’DAN İTİDAL ÇAĞRISI: FEVRİ ADIMLARDAN UZAK DURUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile Filistin’e itidal çağrısı yaptı ve gerilimi daha da tırmandıracak girişimlerden kaçınmaya çağırdı: “İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın tarihi ve dini statüsünü aşındırmaya yönelik her türlü girişimin karşısında durmaya devam edeceğiz. İsrail’de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.”

KATKI SAĞLAMAYA HAZIRIZ

- Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin İsrail ve Filistin’de dün yaşanan şiddet ve gerilimi derin bir endişeyle karşıladığını duyurdu. Dışişleri’nden yapılan yazılı açıklamada Türkiye’nin bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem verdiği, sivil can kayıplarını şiddetle kınadığı vurgulandı. Açıklamada “Sözkonusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız” denildi.Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, gelişmelerle ilgili olarak ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

PARAMOTOR RADARDAN KAÇABİLİYOR

- Hamas tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Hamas’ın ‘Şahin Sürüsü’ adlı paramotor grubunun İsrail topraklarına kolaylıkla sızdığı görüldü. Paramotorlar alçak uçuş yapabildiği için çoğu kez savunma sistemlerine yakalanmadan hareket edebiliyor.

İSRAİL KENTLERİ ATEŞ ALTINDA

Bombaların yağdığı ve Hamas militanlarının sokaklarda ateş açtığı İsrail kentlerinde büyük panik yaşandı. Hamas, Tel Aviv’e 150 roket atıldığını açıkladı.