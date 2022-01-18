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Son dakika... Fauci'den flaş Omicron açıklaması

#Koronavirüs#Fauci#ABD
Son dakika... Fauciden flaş Omicron açıklaması

Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Son dönemde varyantlar ile gündemden düşmeyen virüs ile ilgili ABD'den flaş açıklamalar geldi. Salgın konusunda ülkenin en yetkili ismi olarak gösterilen Dr. Anthony Fauci daha tehlikeli yeni varyantların ortaya çıkabileceğini belirtti ve çok konuşulacak bir Omicron açıklamasına imza attı.

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Omicron dünyanın dört bir yanında vaka sayılarının hızla artmasına neden oluyor.

İlk defa Güney Afrika'da görülen virüs önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olmasına rağmen daha az ölümcül olduğunu gösteren pek çok çalışma bulunuyor.

Haliyle pek çok kişi 'Omicron salgının sonunu mu getirecek' sorusunu soruyor. Bu soruya yanıt dünyanın pandemi ile birlikte tanıdığı Dr. Anthony Fauci'den geldi.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı olarak görev yapan Fauci, Omicron'un pandeminin sonu anlamına gelmediğinin altını çizdi.

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Davos kapsamında düzenlenen sanal etkinlikte konuşan Fauci, enfeksiyon yoluyla bağışıklığın sanıldığı kadar etkili olmayabileceğini söyledi.

OMICRON KONUSUNDA HAKLI ÇIKMIŞTI

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Ağustos ayında, yani Omicron ortaya çıkmadan aylar önce Fauci, aşılardan kaçmakta daha yetenekli bir varyant ile karşılaşabileceğimiz konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Omicron'un ortaya çıkması ile Fauci kısmen haklı çıktı. Zira 2 doz aşının eskisi kadar koruma sağlamadığının ortaya çıkmasının ardından pek çok ülke Omicron ile mücadele kapsamında 3. ve 4. doz aşı kararı aldı.

Son dakika... Fauciden flaş Omicron açıklaması

 

Salgın konusunda ülkenin en yetkili ismi olarak gösterilen Fauci ayrıca bağışıklıktan kaçabilecek başka bir varyantın ortaya çıkma olasılığının yüksek olduğu konusunda uyardı

HÜKÜMET RAPORU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bilim dünyasının 'Kıyamet Günü varyantı' olarak adlandırdığı bu durum sagında karşımıza çıkabilecek en kötü senaryo olarak lanse ediliyor. Zira böyle bir varyantın aşıları etkisiz hale getirebileceği belirtiliyor.

Bilim insanları bir süredir 'Kıyamet Günü Varyantı'na yoğunlaşmış durumda. Hatta konu hakkında İngiliz hükümetine sunulmak üzere bir rapor bile hazırlandı.

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Zira İngiltere'de yapılan bir araştırma Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir "süper varyant"ın (Kıyamet Günü varyantı) ortaya çıkabileceği iddiasını ortaya attı.

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Geçtiğimiz dönemde İngiltere’de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) tarafından yayınlanan raporda yeni bir koronavirüs varyantının yüzde 35'lik ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceği bilgisi yer aldı.

'AŞI DİRENCİ' UYARISI

Hükümete danışmanlık yapan SAGE'de görev alan bilim insanları tarafından hazırlanan raporda söz konusu mutasyonun aşılara ve ilaçlara karşı daha dirençli bir yapıda olabileceğinin de altı çizildi.

Ancak bu konuda uyarılar bununla sınırlı değil. Koronavirüsün kendi yönetimindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan sızdığı iddiası nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da anılan Prof. Shi Zhengli'den de benzer açıklamalar gelmişti.

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'Yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam edecek' diyen bilim insanı 'Kıyamet Günü' mutasyonu olarak adlandırılan daha ölümcül bir varyantın karşımıza çıkmasının an meselesi olduğunu belirtmişti.

People's Daily'ye kouşan Dr Zhengli 'Enfekte vakaların sayısı çok fazla olduğundan, bu koronavirüsün mutasyona uğraması ve seçilmesi için daha fazla fırsat sağladı' demişti.

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