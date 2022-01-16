Son dakika: ABD bu belgeleri konuşuyor... Fauci'nin mali kayıtları ortaya çıktı

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Salgın konusunda ABD'nin en yetkili ismi olarak lanse edilen Dr. Anthony Fauci bir kez daha gündemde.

Fauci'nin gündemde yer alması bu sefer Koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamalar değil, hakkında ortaya atılan yeni iddialar ile ilgili

Geçtiğimiz günlerde bir oturumda Fauci ile tartışan Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall Fauci'nin mali kayıtlarını yayınladı.

Söz konusu oturumda Fauci'ye bu yönde sorular yönelten ve Fauci'nin mikrofonun azizliğine uğrayarak 'aptal' dediği Marshall Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Dr. Fauci'nin daha önce yayınlanmamış mali açıklamalarına ulaştım. Dr. Fauci, ifşaatlarının kamu tarafından kolayca erişilebilir olması konusunda tamamen dürüst değildi, bu yüzden onları şimdi yayınlıyorum.'

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Kayıtlar, Başkan Joe Biden'dan daha fazla kazanan ve ülkedeki en yüksek ücretli federal çalışan olan Fauci'nin ve Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde (NIH) çalışan eşinin toplam 10.4 milyon dolarlık bir servete sahip olduğunu gösteriyor.

Marshall, Fauci'nin pandemi döneminde mali kar sağladığını öne sürdü. Söz konusu rapora göre, Fauci'ye 2020'de üç sanal gala ve bir yüz yüze etkinliğe katılması için 13 bin dolar ödendi.

Geçtiğimiz günlerde Marshall, Fauci'ye 'Geçmiş ve mevcut yatırımlarınızı içeren bir mali açıklamayı Kongre'ye ve kamuoyuna sunmaya hazır mısınız?' sorusunu yöneltmişti.

Fauci'nin bu bilginin yıllardır açık olduğunu belirtmesi üzerine ikili kısa süre tartışmış, tartışma Demokrat Senatör Patty Murray'in araya girmesi ile sona ermişti. Bu esnada Fauci'nin 'İsa aşkına bu nasıl bir aptal' dediği duyulmuştu.

ABD Başkanları yılda 400 bin dolar kazanırken, yaklaşık 435 bin dolar kazanan Fauci ABD'de en yüksek maaş alan kamu çalışanı olarak dikkat çekiyor.

AYLARDIR TARTIŞMALARIN MERKEZİNDE

Fauci, Kongre'ye Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde işlev kazanımı araştırmalarını finanse etmediğini söyledikten sonra muhafazakar çevrelerin eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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TRUMP ASKIYA ALMIŞTI

NIH daha sonra Fauci'nin verdiği bilgileri düzeltmişti. New York Post'ta yer alan habere göre, 3,1 milyon dolarlık hibe, 2014 ile 2019 arasındaki beş yıllık bir süre için verilmişti.

Aynı habere göre, finansman 2019'da yenilendikten sonra, Nisan 2020'de Trump yönetimi tarafından askıya alındı.