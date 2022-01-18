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Son dakika... Omicron etkisi: CDC listeyi güncelledi... İki yeni semptom!

#Koronavirüs#Omicron#Dünya
Son dakika... Omicron etkisi: CDC listeyi güncelledi... İki yeni semptom

2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Omicron varyantının etkisiyle dünyanın dört bir yanında vaka sayıları artarken uzmanlar iki yeni semptom için uyarılarda bulundu.

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde.

Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olan Omicron'un yayılması ile koronavirüste görülen semptomlar da değişiyor.

İngiltere'den gelen son haber Omicron'da iki yeni semptoma işaret ediyor. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, sağlık uzmanları Omicron ile enfekte olup kusma ve mide bulantısı ile karşı karşıya kalan kişi sayısında bir artış görüldüğünü belirtiyor.

Aralık ve Ocak ayları arasında varyantı inceleyen araştırmacılar bunun virüsü kaptığınıza işaret edebileceğini ancak mutlaka koronavirüse yakalandığınız anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

Söz konusu semptomun diğer pek çok rahatsızlığın sonucu olabileceğini işaret eden uzmanlar, virüsün üst solunum yollarına saldırdığını gösterdiğini belirtiyor.

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CDC SEMPTOMLARI GÜNCELLEDİ

ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) de Mide bulantısı ve kusmayı koronavirüs belirtileri arasında gösteriyor.

Omicron varyantının baskın tür olması sonrası listeyi güncelleyen CDC'ye göre, Kovid-19'da en çok görülen semptomlar şöyle...

Ateş veya titreme


Öksürük


Nefes darlığı veya nefes almada zorluk


Tükenmişlik


Kas veya vücut ağrıları


Baş ağrısı


Yeni tat veya koku kaybı


Boğaz ağrısı


Tıkanıklık veya burun akıntısı


Mide bulantısı ya da kusma


İshal

DAHA BULAŞICI AMA DAHA HAFİF!

Öte yandan ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde.

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.

Son dakika... Omicron etkisi: CDC listeyi güncelledi... İki yeni semptom

Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.

Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az. Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.

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Nüfus içinde gelişen bağışıklık durumu da gözetildiğinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yüzde 25-30 düzeyinde azalırken, hastanede bir günden fazla kalma riski de yüzde 40 düşüş gösteriyor.

Imperial College araştırmasını yürüten ekipten Prof. Neil Ferguson, bunun "bir ölçüye kadar iyi Haber" olduğunu söylüyor. Ancak bu düşüşün modellemede büyük bir değişiklik yaratacak düzeyde olmadığını belirterek, Omicron'un hızlı yayılması nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısının hala yüksek seyredebileceği ve bunun sağlık servisi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

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Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor.

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Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti.

Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlar kadar etkili olmadığını ortaya koymuştu. Ağır hastaların akciğerlerinde genellikle bu sorun ortaya çıkıyordu.

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