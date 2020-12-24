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Dünya
AA/AP/AFP/Reuters
Haber Giriş: 24.12.2020 - 15:12 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ermenistan'da olay üstüne olay! Protestocular Başbakanlık binasını kuşattı...

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Son dakika... Ermenistan'da olay üstüne olay! Protestocular Başbakanlık binasını kuşattı...
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Son dakika haberleri... Ermenistan'da, Azerbaycan karşısında alınan yenilginin ardından sular bir türlü durulmuyor. İnsan içine çıkamaz hale gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halk tarafından gittiği her yerde tepkiyle karşılanmaya devam ediyor. Daha önce ziyarete gittiği kiliseden kovulan Paşinyan bu sefer de Başbakanlık binasını kuşatan protestocuların hışmıyla karşı karşıya kaldı. Protestocular Paşinyan'ın aracına saldırdı, güvenlik güçleri olayları güçlükle yatıştırdı. Gerginlik sürüyor...

Başkent Erivan’da, Paşinyan karşıtı protestocular, Bakanlar Kurulu'nun çalışmasını engellemek amacıyla Başbakanlık binasının etrafını sardı.

Güvenlik güçleri, Başbakanlık binası başta olmak üzere şehirde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının çevresinde önlemler aldı.

Paşinyan'ın aracı göstericiler tarafından saldırıya uğradı, o anlar kameralara yansıdı.

Son dakika... Ermenistanda olay üstüne olay Protestocular Başbakanlık binasını kuşattı...

Başbakanlık binası önünde bakanların binaya giriş ve çıkışlarını engellemek isteyen protestocular ile güvenlik güçleri arasında sık sık arbede yaşandı.
Son dakika... Ermenistanda olay üstüne olay Protestocular Başbakanlık binasını kuşattı...

Bina çıkışının önündeki yolu kapatan göstericiler, resmi araçların geçişini engellemeye çalıştı.

Resmi bir araç polisin arasından geçerek, protestocuların üzerine doğru ilerledi.

Protestocular, arabaya kar topu atarak ve yumruklarla saldırdı. Aracı engellemeye çalışan bazı protestocular da gözaltına alındı.

Paşinyan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sona erdikten sonra protestocular, Başbakanlık binasının etrafından ayrılmadı.

Cumhuriyet Meydanı’nda çadır kuran protestocular, geceyi burada geçirerek gösterilerine devam etti.

Son dakika... Ermenistanda olay üstüne olay Protestocular Başbakanlık binasını kuşattı...

"PAŞİNYAN HAPİSTE OLMALI"

Muhalefetin başbakan adayı Vazgen Manukyan, yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile savaşın devam ettiğini, sadece savaşın aktif aşamasının sona erdiğini öne sürdü.

Manukyan, Paşinyan görevde kaldığı sürece ülkenin kaybettiğini belirtti, ayrıca Paşinyan’ın, Azerbaycan ile sınırları belirlemek üzere anlaşma yapacağını kaydetti. Manukyan, "Paşinyan ülkeyi çökertti. O, suçlu ve hapiste olmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'da halk, Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.

Son dakika... Ermenistanda olay üstüne olay Protestocular Başbakanlık binasını kuşattı...

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