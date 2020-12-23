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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Paşinyan’a ‘radyoaktif kirli bomba’ önermişler

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Paşinyan’a ‘radyoaktif kirli bomba’ önermişler
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Ermenistan’ın hezimete uğradığı 44 günlük Karabağ savaşında Erivan yönetimine nükleer atıklardan hazırlanan ‘kirli bomba’ kullanması yönünde tavsiyede bulunulduğu ortaya çıktı.

Ermenistan'da eski başbakanlardan Hrant Bagratyan, “Paşinyan’a defalarca bu şık önerildi. Biliyorum. Ancak o, kirli bomba fikrini kabul etmeyerek savaşı kaybetmeyi tercih etti” dedi.

İHANET SUÇLAMASI

Savaşın kaybedilmesinden Başbakan Nikol Paşinyan’ı sorumlu tutan Bagratyan, “Savaşı kaybetmemizin bir numaralı sorumlusu Nikol Paşinyan. Ermenistan’ın elinde savaşı bir günde durduracak silah vardı. Nükleer santral atıklarından hazırlanmış kirli bomba Azerbaycanlılar ve Türklere karşı kullanılacaktı. Kirli bomba önerisi Paşinyan’ın önüne kondu. Ancak o, kabul etmedi. Bunun yerine vatanına ihanet ederek cephenin ancak kuzey bölgelerini koruyabildi. Güney için ise düşmanla anlaşarak danışıklı savaş yürüttü” açıklamasını yaptı.

Paşinyan’a ‘radyoaktif kirli bomba’ önermişler

BÖLGE İÇİN TEHDİT

Bagratyan’ın demecinde bahsettiği radyoaktif kirli bomba, Ermenistan’da Sovyetler Birliği döneminden beri çalıştırılmaya devam edilen ve yapısı, nükleer çekirdeği eriyen “Çernobil”e benzeyen “Metsamor” nükleer santralinden çıkan radyoaktif nükleer atıklardan oluşturulmuş bir silah. Bu tür silahlar klasik nükleer bombalar gibi patlayarak tahribata yol açmasa da, radyoaktif serpintiye neden olarak önemli sağlık ve çevre sorunlarına sebep oluyor. Türkiye, Metsamor nükleer santralinin sadece Ermenistan için değil, başta Türkiye olmak üzere tüm bölge için ciddi tehdit oluşturduğunu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na defalarca dile getirmişti.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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