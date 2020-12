Son dakika...Ermenistan'da muhalefet, Başbakan Paşinyan'ın istifası için süresiz protestoya başladı

Paşinyan’ın görevinden istifa etmesi için ülkedeki muhalefet başkent Erivan’da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak gösteriler düzenledi.

Süresiz protesto kararı alan muhalefetin eylemleri çerçevesinde aldığı genel grev kararı uygulamaya girdi. Protestocular hükümet binası karşısına çadır kurdu.



Erivan’da polis sıkı güvenlik önlemi alsa da bazı protestocular, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı önünde eylem düzenleyerek, Paşinyan’ı istifaya çağırdı. Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Bir grup protestocu Erivan-Vanadzor yolunu iş makineleri ve araçlarla kapattı. Göstericiler karşısında zor anlar yaşayan Paşiyan'ın korumaları, Başbakan'ı suikast tehdidinden dolayı, balistik katlanır çanta ile korudu.



MUHALEFETİN BAŞBAKAN ADAYINDAN ORDUYA ÇAĞRI



Muhalefetin Başbakan adayı Vazgen Manukyan, Erivan’da düzenlenen protestoda yaptığı konuşmada, Ermenistan ordusunu ve polisi halkın yanında olmaya davet etti. Manukyan, güvenlik güçlerine seslenerek "Her saat önemli. Halkı meydanlarda bekletmeyin. Bize katılın." dedi.







ERMENİSTAN'IN HER YERİNDE PAŞİNYAN'A TEPKİ



Öte yandan, ülkenin değişik bölgelerine geziler düzenleyen Paşinyan, buralarda da halkın tepkisiyle karşılaşıyor.



Son olarak ülkenin güneyinde yer alan Sisian şehrini ziyaret eden Paşinyan, ölen Ermeni askerlerini anmak için gittiği Aziz Grigor kilisesinden papaz tarafından kovuldu.



Kilisede tokalaşmak için elini uzatan Paşinyan’ı papazın reddettiği ve el hareketiyle kiliseden kovduğu görüntüler, sosyal medya paylaşımlarına yansıdı.



Paşinyan ayrıca protestocuların yolları kapatması nedeniyle bölgede yer alan Goris ve diğer şehirlere de alınmadı.



Tepkilerden çekinen Paşinyan, gezisini yarım bırakarak Erivan’a dönmek zorunda kaldı.



PAŞİNYAN DA MUHALEFETİ SUÇLUYOR



Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalefetin halkın hakları için değil, kendi çıkarları için mücadele ettiğini öne sürdü.



2018 öncesinde ülke yönetiminde söz sahibi olan "ulusal elit" kesimin kaybettiği gelir ve güç kaynaklarını geri almak için intikam peşinde olduğunu savunan Paşinyan, halkın ülkenin kaderini belirleme hakkını kaybetmemesi için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.



Ermenistan'da halk, Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.