Son dakika... Elçiliklerden art arda yeni 'büyükelçi' açıklaması: 'Geri adım attılar'

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10 Büyükelçinin Osman Kavala çıkışına tepkilere ilişkin ABD Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada 'ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder' ifadelerine yer verildi.

Kanada, İsveç Norveç ve Hollanda da benzer mesajlar paylaştı. Norveç ve İsveç elçiliklerinin hesapları ABD'nin mesajını retweet etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.

'GERİ ADIM ATTILAR'

CNN TÜRK canlı yayınına konuk olan Melik Yiğitel, 'Bu çok net bir geri adım. Viyana Sözleşmesi’nin 41’Maddesine bağlı olduklarını söyleyerek geri adım attılar' dedi.

Yiğitel, 'Bundan sonra benim tahminin bu açıklamadan sonra 'istenmeyen adam' kararı gözden geçirilebilir' ifadesini kullandı.

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Dr. Eray Güçlüer ise 'Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesi o ülkenin, yani kabul eden ülkenin herhangi bir şekilde içişlerine karışılmayacağını ifade eder. Amerika üzerinden verilen mesajda şu söylenmek isteniyor "İçişlerine karışıklık gibi değerlendirilmesin" diye algılansın deniyor. Dolayısıyla bu bir anlamda, Türkiye'nin tepkisine karşı bir savunma açıklaması. Şunu demediler, "Türkiye haksız" demiyorlar. "Yanlış anladınız, içişlerinize karışmıyoruz" diyorlar.' ifadelerini kullandı.

'Diplomatik dille özür dilediler' diyen Melik Yiğitel 'Bu bir daha olmayacak anlamına da geliyor. Özür olarak algılanır. Benzer ülkelerin de aynı açıklamayı yapması bu anlama geliyor' ifadelerini kullandı. Yiğitel sözlerine şöyle devam etti;

'Diplomatik dil düz konuşma diline benzemez. Diplomatik dilde özür böyle dilenir. Çözümsüzlüğe sokmak değil bu açıklamayla kararı gözden geçireceklerini düşünüyorum. Bizi yanlış anladınız, bir duyarlılığımız ifade etmek istedik, iç işlerinize karışmak niyetinde değiliz. Sizin burada durumu aynı yol ve yöntemle düzeltmeniz gerekiyordu. Büyükelçiler bunu yapıyor şu anda. Türkiye gücünü gösterdi ve geri adım attırdı. Olay istenmeyen adama gitmez. Bu açıklamamlar normalleşmeye götürür durumu'

'TÜRK DIŞ POLİTİKASI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR DÖNEMEÇ'

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Profesör Ferhat Pirinççi, 'Kendi yarattıkları krizi kendileri düzeltmeye çalışıyorlar. Diplomasi tarihine geçecek bir durum olacaktı. Bu açıklama Türk diplomasisinin kararlılık ve caydırıcılığını kanıtlamış oldu' dedi. Pirinççi bunun Türk dış politikası açısından önemli bir dönemeç olarak tarihe geçeceğinin altını çizdi.

Bu açıklamanın söz konusu ülkelerin dış politikalarında bir paradigma değişikliğinin de habercisi olarak yorumlanabileceğini belirten Melik Yiğitel, 'Bir sürü ülke var sonuçta olaya dahil. Bu durum onların uluslararası alanda saygınlıklarını da zedeleyecek bir durum olurdu. Bu bir anlamda bu ülkelerin Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini ve dış politikalarında bir paradigma değişikliğinin de habercisi olarak yorumlanabilir' ifadelerini kullandı.

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'KABİNE TOPLANTISINDA KONUYLA İLGİLİ KARAR ÇIKACAKTI'

'Zamanlama önemli. Kabine toplantısında bu konuyla ilgili karar çıkacaktı' diyen Yiğitel şu ifadeleri kullandı;

'Bakan yardımcısı Faruk Kaymakçı elçileri dışişlerine çağırdığında kapıyı göstermişti. Eğer yanlış anlamaysa aynı yol ve yöntemle düzeltin denildi. Bu amaca hasıl oldu Türkiye. Bunu verilere bakarak söylüyorum. Bu saatten sonra istenmeyen adam ilan etme olasılığı ortadan kalkmış oldu.'