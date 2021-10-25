Son dakika: Büyükelçiliklerden geri adım! Cumhurbaşkanlığı Kaynakları: Erdoğan olumlu karşıladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü aktör katil olmuştu... Sır perdesi aralandıÜnlü aktör katil olmuştu... Sır perdesi aralandı!#Alec Baldwin
Romaya 6 gol atan mütevazı takım Bodonun sırrı: Bir savaş pilotuRoma'ya 6 gol atan mütevazı takım Bodo'nun sırrı: Bir savaş pilotu#Bodo/Glimt
İlk kez konuştu Mide bulandıran görüntüler...İlk kez konuştu! Mide bulandıran görüntüler...#RUSYA
Elçiliklerden geri adım İlk açıklama ABDden geldiElçiliklerden geri adım! İlk açıklama ABD'den geldi#ABD
Büyükelçiliklerden geri adım Cumhurbaşkanlığı Kaynakları: Erdoğan olumlu karşıladıBüyükelçiliklerden geri adım! Cumhurbaşkanlığı Kaynakları: Erdoğan olumlu karşıladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Putin talimatı verdi Peş peşe kritik kararlar...Putin talimatı verdi! Peş peşe kritik kararlar...#Rusya
Esra Hankulunun ölümü... HTS kayıtlarında şok detaylar Yalanı ortaya çıktıEsra Hankulu'nun ölümü... HTS kayıtlarında şok detaylar! Yalanı ortaya çıktı#Ümitcan Uygun
10 yaşındaki Elçin, tarlada buldu, incelemeye alındı Büyük heyecan...10 yaşındaki Elçin, tarlada buldu, incelemeye alındı! Büyük heyecan...#Manisa
Excelle ünlü oldu, maaşlı işini bile bıraktı Zengin olacağımı başlamadan biliyordumExcel'le ünlü oldu, maaşlı işini bile bıraktı! 'Zengin olacağımı başlamadan biliyordum'#Sosyal Medya
Yapan dünyanın en ünlü isimlerinden Ses tellerini kesip kafeslere kapattılar...Yapan dünyanın en ünlü isimlerinden! Ses tellerini kesip kafeslere kapattılar...#Fauci
Kamu bankaları açıkladı Kredi faizlerinde indirimKamu bankaları açıkladı! Kredi faizlerinde indirim#Kredi Faizi
Dünya şokta... Ünlü sporcuyu sokak ortasında vurdularDünya şokta... Ünlü sporcuyu sokak ortasında vurdular!#Alex Quiñónez
En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu İlk 3te bakın hangisi var...En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! İlk 3'te bakın hangisi var... #İkinci El Otomobil
Oda spreyinden bulaştı, 2 kişiyi öldürdü İşte sır hastalığın belirtileri...Oda spreyinden bulaştı, 2 kişiyi öldürdü! İşte sır hastalığın belirtileri...#Oda Spreyi
Songül Karlı da modaya uyduSongül Karlı da modaya uydu#Serap Paköz
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Büyükelçiliklerden geri adım! Cumhurbaşkanlığı Kaynakları: Erdoğan olumlu karşıladı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ABD#Elçilik
Son dakika: Büyükelçiliklerden geri adım Cumhurbaşkanlığı Kaynakları: Erdoğan olumlu karşıladı

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD'nin ve bazı ülkelerin Ankara büyükelçiliklerinin Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine ilişkin yaptıkları açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullanmıştı.

Sözleşmeye ilişkin aynı ifadeleri Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de resmi hesaplarından paylaşmış ya da retweet etmişti.

Elçiliklerden art arda yeni büyükelçi açıklaması: Geri adım attılar

İlgili Haber:Elçiliklerden art arda yeni 'büyükelçi' açıklaması: 'Geri adım attılar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklaması sonrası, "Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim. 10 büyükelçinin bir an önce 'istenmeyen adam' ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim" ifadelerini kullanmıştı.

'İSTENMEYEN ADAM' TALİMATI

Haberin Devamı

10 büyükelçinin Osman Kavala açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Öbür tarafta, yatıyorlar, kalkıyor, Kavala, Kavala. 'Kavala' dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp Dışişleri Bakanlığına gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. 'Bu 10 tane büyükelçi bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira bunlar, Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler, bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler."

İlgili Haberler:

Songül Karlı da modaya uyduSon dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ABD#Elçilik

BAKMADAN GEÇME!

Songül Karlı da modaya uydu

Songül Karlı da modaya uydu

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna Tekmene sağlık Emine

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

Bu hastalık saç baş yolduruyor Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!