Son dakika... Dünyayı sarsan taciz skandalı! Eski Danimarka Başbakanı açıkladı

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Dünya eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt'in açıklamaları ile çalkalanıyor.

2011'den 2015'e kadar ülkeyi yöneten Thorning-Schmidt, eski Fransız lider Giscard d'Estaing'ın kendisini taciz ettiğini açıkladı.

Thorning-Schmidt, Olayın 2002 veya 2003'te d'Estaing'in iktidardan ayrılmasından çok sonra Kopenhag'daki Fransız büyükelçiliğinde bir akşam yemeği sırasında gerçekleştiğini söyledi.

Eski Başbakan hatıralarını kaleme aldığı kitapta o anları şu sözlerle anlattı;

'Giscard d'Estaing masanın altından kalçama dokundu. Bu tamamen delice bir andı. Kendime neler oluyor diye sordum. Hemen yer değiştirdim ve her şey bitti.'

Konu ile ilgili ülke basınına konuşan Thorning-Schmidt, 'Günümüzde bu cinsel taciz olarak görülüyor. Ancak o zamanlar böyle değildi. Farklı bir zamandı, ama bunu uygunsuz olarak görmüştüm ve beni oldukça kızdırmıştı' ifadelerini kullandı.

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Thorning-Schmidt o dönemde Avrupa Birliği için bir anayasa taslağı hazırlamak üzere oluşturulan ve Avrupa Konvansiyonu'na dahildi.

Söz konusu konvansiyon ise eski başbakanın taciz ile suçladığı Giscard d'Estaing'dı.

Daha önce adı pek çok taciz iddiası ile anılan Giscard d'Estaing geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.