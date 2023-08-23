Son dakika... Dünyanın umutla beklediği haber geldi! Putin'den flaş sözler

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya'dan gelen haber ise dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Dünyanın umutla beklediği açıklama Rus lider Putin'den geldi.

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderlerinin bir araya geldiği BRICS Liderler Zirvesi'ne telekonferans yöntemi ile katılan Putin dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Rus lider Moskova'nın savaşı bitirmek istediğini söyledi.

Putin Moskova'nın Ukrayna'da 'Batı ve uyduları tarafından başlatılan' savaşı sona erdirmek istediğini söyledi. Rus lider savaşı nasıl sona erdireceklerine dair detaylı bir açıklamada bulunmadı.

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Katar merkezli haber platformu bu gelişmeyi 'Putin, Rusya'nın savaşı bitirmek istediğini söyledi' başlığı ile dünyaya duyurdu.

BRICS ülkeleri ise Moskova'nın Ukrayna'daki eylemlerini kınamaktan kaçındı. Putin zirvede onlara savaşın Kiev ve Batı'nın eylemlerine zorunlu bir tepki olduğunu söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) tutuklama emri nedeniyle Güney Afrika'daki etkinliğe katılamayan Putin, bir sonraki BRICS zirvesine ev sahipliği yapmayı teklif etti.

İŞTE RUSYA'NIN 2 ŞARTI

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus devlet televizyonuna verdiği bir röportajda Rusya ile Batı arasında müzakere olasılığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Rus bakan, müzakerelerin başarılı olması için Batı'nın kabul etmesi gereken 2 şartı açıklamış, Lavrov, Batı'nın Rusya Federasyonu'nun çıkarlarını ve güvenliğini tam olarak dikkate alması gerektiğini söylemişti.

Lavrov, ikinci olarak, Batı'nın Moskova'ya tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak bazı ciddi yaklaşımlar önermesi gerektiğinin altını çizmişti.

Rus bakan, 'Bize bu saygı ilkelerine dayalı gerçekçi önerilerle yaklaşılırsa, her zaman olduğu gibi biz de öyle yaklaşacağız' ifadesini kullanmıştı.