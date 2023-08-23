Dünya bu kareleri konuşuyor: Sır gibi saklanıyordu... Putin'in lüks yatının görüntüleri sızdı!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Karadeniz'e sıçrayan savaştan artık Rusya'nın başkenti Moskova'da nasibini alıyor.

Ukrayna hemen hemen her gün Rusya'nın kalbini hedef alırken Putin'i kızdıracak bir sızıntı yaşandı.

Hapisteki Rus muhalefet figürü Alexei Navalny tarafından kurulan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı tarafından ortaya çıkarılan görünler dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Savaşın başlamasından günler önce Batı'nın yaptırımlarından etkilenmemesi için Hamburg'dan çekilen 267 fitlik yat, dans pistine dönüşen bir havuz ve büyük bir toplantı odasına ev sahipliği yapıyor.

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100 milyon sterlin değerindeki yatın lüks mobilyalara da ev sahipliği yaptığı belirtiliyor.

Vakıf, Rus liderin maaşının 7 bin sterlin olduğuna dikkat çekerek söz konusu yatın Putin tarafından satın alınabilmesi için yolsuzluk yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Putin'in iki yatı daha olduğu iddia ediliyor.

KARADENİZ'DEKİ SARAYI DA SIZMIŞTI

Vakıf daha önce Putin'in Karadeniz kıyısındaki sarayına ait gizli şemaları sızdırmıştı.

Söz konusu planlar, yerin derinliklerinde uzanan bir çift güçlendirilmiş tüneli gözler önüne sermiş, her iki tünel için çıkış kapakları yayınlanan fotoğraflarda net bir şekilde görülmüştü.

Planların ek açıklamaları, tünellerin kalın beton katmanları ve nem geçirmez malzemelerle kaplandığını, birden fazla havalandırma ve filtreleme şaftı ve hatta kendi elektrik beslemesi olduğunu gözler önüne sermişti.

Söz konusu konut Rusya'nın FSB güvenlik servisine ait yaklaşık 17 bin dönümlük bir arazi ile çevrili olup, onu meraklı gözlerden koruyan uçuşa ve tekneye yasak bölgeler bulunuyor.

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Rus liderin saraya kolay ulaşımını sağlamak için bir yat limanı ve helikopter pistlerinin yanı sıra Putin'in en sevdiği ulaşım yöntemi olduğu söylenen bir demiryolu inşa edildi.

Saray, Rusya'nın Krasnodar Bölgesi, Gelendzhik yakınlarındaki Karadeniz kıyısında bulunan devasa bir kompleksin içeresinde yer alıyor.