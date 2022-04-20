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Son dakika: Dünya bu iddia ile çalkalanıyor... Ukrayna Moskva'yı böyle vurmuş!

#Rusya#ABD#Moskva
Son dakika: Dünya bu iddia ile çalkalanıyor... Ukrayna Moskvayı böyle vurmuş

Ukrayna'nın Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'yı vurmasının yankıları sürüyor. Geminin batırılmasının ardından Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar sıklaşırken İngiltere'den çok konuşulacak bir iddia geldi. İngiliz basını 'Rusya vurulan en büyük darbe' olarak nitelendirilen operasyonun detaylarına ulaştı. Saldırıdaki ABD detayı ise kısa sürede gündeme birinci sıradan giriş yaptı.

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24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıran Rusya, Ukrayna'nın füze saldırısı sonrası Karadeniz'de batan Moskva şokunu yaşamaya devam ediyor.

Moskva'nın Karadeniz'in soğuk sularına gömülmesinin ardından Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de aralarında olduğu kentlere yönelik saldırılarını artırdı.

'Moskva'nın intikamı' olarak adlandırılan yeni saldırı stratejisi Ukrayna'nın dört bir yanında can almaya devam ederken İngiliz basınından tabiri cazise dünyanın gündemine bomba gibi düşen bir iddia geldi.

İSTİHBARATI ABD UÇAĞI MI VERDİ?

İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, düşman unsurlarını tespit etmek için son teknoloji ile donatılmış P-8 Poseidon gözetleme uçağı saldırı sırasında bölgede bulunuyordu.

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160 kilometre uzaklıktaki düşman gemilerini belirleyebilen P-8 Poseidon'un Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda kritik istihbaratı sağladığı iddia edilirken henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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The Times'a göre, söz konusu uçak İtalya'dan havalandı ve Rus Karadeniz filosunun konumunu belirlemeden önce Romanya'daki üste konuşlandırıldı.

Romanya'dan havalanan uçağın radar menzilinin Moskva'nın yerini belirlemeye el verdiğinin altı çizilirken dünya Rusya'dan gelecek tepkiyi bekliyor.

Son dakika: Dünya bu iddia ile çalkalanıyor... Ukrayna Moskvayı böyle vurmuş

BATMADAN ÖNCEKİ SON ANLARI SIZDI

Moskva'nın son anlarına ait görüntüler saldırının boylularını gözler önüne serdi. Ukrayna füzesi nedeniyken batan geminin son anlarına ait olduğu belirtilen görüntüler kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.

Kremlin, 600 fit uzunluğundaki kruvazörün yaklaşık 500 kişilik bir mürettebatının hepsinin Perşembe günü batmadan önce tahliye edildiğini açıklamıştı.

'TAHLİYE SIRASINDA ÇEKİLDİ'

Söz konusu görüntülerin bu tahliye işlemi sırasında cep telefonları ile çekildiği belirtiliyor.

RUSYA İLK DEFA PAYLAŞMIŞTI

Rusya saldırıdan birkaç gün sonra Moskva mürettebatının yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmıştı.

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Sesin olmadığı 26 saniyelik videoda yaklaşık 120 Moskva mürettebatının üniformalı olarak bir törende yer aldıkları görülüyor.

Söz konusu paylaşımda 'Moskva'nın gelenekleri, Donanma'da her zaman olduğu gibi dikkatle korunacak ve devam ettirilecektir' ifadesine yer verilmişti.

SOS MESAJLARI DEŞİFRE OLMUŞTU

Ukrayna'nın Neptün füzesinin hedefi olan geminin isabet aldıktan sonra gönderdiği yardım sinyalleri ortaya çıkmıştı. Açık kaynaklı istihbarat analistleri, savaş gemisinden mors koduyla 'SOS' ve 'batıyoruz' sinyalleri tespit etmişti.

Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere 'teslim olun' çağrısı yapmıştı. Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti.

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Son dakika: Dünya bu iddia ile çalkalanıyor... Ukrayna Moskvayı böyle vurmuş

Rusya'nın askerlere yaptığı uyarı ve Ukraynalı muhafızların verdiği cevapların ses kaydı bugün sosyal medyaya düşmüş, ses kaydında, Ukraynalı askerlerin Rusya'nın 'teslim olun' çağrısına 'Defol git' diyerek cevap verdiği duyulmuştu. Bunun üzerine adaya saldırıda bulunan Ruslar, 13 askeri esir almıştı.

'UKRAYNA'NIN EN CESUR ASKERİ'

Esaretinin sona ermesinin ardından Gribov, geçtiğimiz günlerde memleketi Ukrayna'nın Çerkasi kentine döndü.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Ukrayna'nın en cesur askeri' olarak adlandırılan Gribov, Çerkasi'ye dönmesinin ardından Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi.

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GEMİ HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Moskova kruvazörü, Sovyetler Birliği döneminde, halen Ukrayna'ya ait olan ve işgal sonrası Rus birliklerinin sık sık bombaladığı ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentinde inşa edildi.

186 metre uzunluğundaki gemi 1979'da denize indirildi, ilk adı Slava'ydı. Daha sonra adı Moskova olarak değiştirilen gemi, 2000'de Karadeniz filosunun kalbi oldu, 2020'de tadilattan geçirildi.

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#Rusya#ABD#Moskva

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