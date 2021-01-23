Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki temaslarını gazetelere değerlendirdi

Geçtiğimiz gün Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun bazı üyeleriyle görüştü. Ziyaretinin ikinci gününde Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le bir araya geldi. Çavuşoğlu, kritik görüşmelerin ardından temaslarını değerlendirdi.

CNN Türk Muhabiri Sena Alkan görüşmeyi anlattı:

Mevlüt Çavuşoğlu ile Brüksel'deydik. Dışişleri Bakanı 18 Mart mutabakatına atıf yaptı, içerisinde gümrük birliğinden, vize serbestisine, göç anlaşmasına kadar görüştüğümüz liderlerde mutabakatın güncenllenmesi gerektiğinde hemfikir ifadesini kullandı.



'Biz Türkiye olarak Ekim zirvesini, Aralık zirvesine göre daha pozitif bulduk, bize uzatılan bir el olarak gördük' sözlerini kullandı.

'Diyalog artarak devam edecek. Gümrük Birliği mutabakatının güncellenmesi gerektiğini herkes söylüyor. Detayları konuşacağız. Bizim elde ettiklerimiz şu anda bunlar.'

AB'NİN BEKLENTİLERİ NE?

'Reformlar pozitif atmosfere muhakkak katkı sağlayacaktır. Vize serbestisi zor ama hayata geçirilmesi gereken bir sözdür.'

BLINKEN'IN SÖZLERİ

'O anlamda söylemediği konusunda bize bilgisi oldu dedi. "Varsa şikayetin gel" diyerek Blinken'a seslendim. Bizim teklifimiz geçerli. Eğer müttefiklerimiz satmak istiyorlarsa iyi bir teklif ve garantilerle gelmek gerekiyor.

Somut öneriler ve garantiler bekliyoruz.'

BÖLGESEL DOĞU AKDENİZ KONFERANSI

'Biz Rum kesimini tanımıyoruz, onlar KKTC'yi tanımıyorlar. Ama hakça paylaşım gerekli mi? Gerekli. O yüzden pragmatik davranmamız gerekiyor. İki tarafı bir araya getirmemiz lazım. Toplantılara ikisi de katılmalı. Belki ayrı bir formatta ayrı bir toplantı olabilir.'



AP'NİN DEMİRTAŞ ÇAĞRISI

'Sevsin ya da sevmesin herkes Demirtaş'ın ne yaptığını biliyor. Bugün de dün de konusu geldiğinde neler yaptığını anlattık.'