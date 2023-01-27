Son dakika: Danimarka elçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi, 'Danimarka'da bugün Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine' Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklara göre büyükelçiye Kur'an-ı Kerim yakılarak gerçekleştirilecek provokatif eylemin açıkça bir nefret suçu olduğu belirtildi ve Türkiye'nin bu eylemi en güçlü şekilde kınadığı vurgulandı.



Büyükelçiye bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilerek, sözkonusu eyleme izin verilmemesinin beklendiği aktarıldı.



COŞKUN BAŞBUĞ: TESADÜF DEĞİL

CNN TÜRK'te Tunç Arslanalp'in konuğu olan Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Avrupa'da gerçekleşen skandal gelişmeleri değerlendirdi:

Peş peşe gerçekleşen eylemlerin tesadüf olmadığını belirten Başbuğ, "2023'ü biz değerlendirirken hep bu taraftan kapı açtık. Yani önümüzdeki süreçte bizi sancılı günler bekleniyor, içten ve dışarıdan Türkiye abluka altına alınmak isteyecek, Türkiye hedef olacak ve burada amaç siyaseti tasarlamak ve yaklaşan seçim sürecinde kaos ortamı yaratmak. Aslında öyle de ilerliyor. İsveç'teki alçakça saldırıyı biz CNN ekranlarında verdiğimizde şunu vurgulamıştı: Bu asla kabul edilemez bir eylem. Böyle şahsi bir eylem değil dışarıdan kontrol edilen provokatif planlı bir eylem." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;



"Biz yapmayız, hoşgörü bizim dinimizin temelinde var. Ben farklı dinlerden örnek vereyim. Hristiyanların, Musevilerin kutsal kitaplarını alayım, Avrupa'nın göbeğinde o ülkelerin büyükelçilerinin önünde yakayım, polis de beni böyle çembere alsın ve ben deyim ki "Bu düşünce özgürlüğü, karışamazsınız" Öyle bir şey olabilir mi? Ortalığı ayağa kaldırırlar. Ama şimdi bu kişinin geçmiş siciline bakıyorsunuz, kullanılmaya o kadar müsait ki. İstihbarat teşkilatlarının en çok tercih ettikleri böyle tiplerdir.

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ENDİŞE İLE İFADE EDELİM: DANİMARKA'DAN BÖYLE BİR İZİN ÇIKACAK

Akli melekelerde sıkıntı yaşayan, kullanılmaya müsait ve böyle eylemlerde de kullanılmaya en müsait kişiler İstihbarat teşkilatlarının sevdiği kişilerdir. Şimdi bunun hemen arkasından diğer Avrupa ülkelerinde de benzer eylemler görmeye başladık.



Danimarka topa girdi. Endişe ile ifade edelim. Danimarka'dan muhtemelen böyle bir izin çıkacak. Gerek Danimarka'nın gerek İsveç'in kullanıldığını belirtmekte fayda var. Küresel akıl diyoruz ya, merkez Amerika diyoruz, o yapıyor. Avrupa'dan başlamak üzere Türkiye'yi kuşatma adına alma bakımından bu eylemleri planlıyor ve geliştiriyor.



Ancak görmedikleri şu: Böyle eylemler kontrolden çıkarsa Allah korusun ortalık kıyamet yerine döner. Savaş tarihini inceleyeni, en çetin savaşlar dindar savaşları olmuştur. Yani burada İslam İş birliği Teşkilatı, AB'den sonra en büyük teşkilat. Cumhurbaşkanımızın da dönem başkanlığı yaptığı süreçte "Üzerinizdeki ölü toprağı atın" çağrısında bulunmuştu. Yapı şu ana kadar vermesi gereken tepkiyi vermedi."