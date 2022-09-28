Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler değerlendirildi.



ESİR DEĞİŞİMİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya ile Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.



ZAPORİJYA BÖLGESİ İÇİN ARABULUCULUK VE KOLAYLAŞTIRICILIK TEKLİFİ



Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına yönelik mutabakatın işlediğini kaydeden Erdoğan, benzer yaklaşımın Zaporijya Nükleer Santrali bağlamında da sergilenebileceğini, santralin çevresinde askerden arındırılmış bölgenin tesisi yönünde gerekli ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık teklifinin geçerli olduğunu dile getirdi.



UKRAYNA'DAKİ REFERANDUMLAR



Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesinin, diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

