NATO'dan flaş nükleer savaş açıklaması... Putin'e bu sözlerle gözdağı verdi!

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Savaş son sürat devam ederken Türkiye'nin başı çektiği ülkeler iki taraf arasında barış müzakerelerini başlatmanın yolunu arıyor.

Ancak Rusya'nın aldığı kısmi seferberlik kararı bölgedeki gerilimin yakın zamanda düşmeyeceğine işaret ediyor.

Dünya Putin'in imza attığı seferberlik kararı ve nükleer uyarıyı konuşurken NATO'dan Rusya'ya net bir uyarı geldi.

NATO'DAN PUTİN'E GÖZDAĞI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Vladimir Putin'i Ukrayna'da nükleer silah kullanması halinde 'ağır sonuçlarla' karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Stoltenberg, Rusya'nın nükleer silah kullanmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi ve nükleer bir savaşı kazanamayacağını söyledi.

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Genel Sekreter açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Nükleer silahların herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle kabul edilemez. Bu çatışmanın doğasını tamamen değiştirir ve Rusya bir nükleer savaşın kazanılamayacağını bilmelidir.'

Putin’in Rusya'da kısmi seferberlik ilan ederken 'Blöf yapmıyorum' diyerek Ukrayna savaşında nükleer silah kullanabileceğini yinelemesi, nükleer tehlikeyi yeniden gündeme getirmişti.

Putin'in nükleer silah kartını tekrar tekrar kullandığını belirten ve bu yüzden bunun ciddiye alınması gereken bir durum olduğuna dikkat çeken Stoltenberg, 'Bu nedenle, bunun Rusya için ciddi sonuçları olacağına dair net bir mesaj veriyoruz' dedi.

LAVROV NÜKLEER ŞARTI AÇIKLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, geçtiğimiz günlerde Moskova'nın hangi şartta nükleer silah kullanacağını dünyaya ilan etmişti.

Lavrov , Rusya'nın ilhak edilen Ukrayna topraklarını savunmak için nükleer silah kullanmaya hazır olacağını açıklamıştı.

Benzer bir uyarı Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den de gelmişti.

BATI'YA NÜKLEER GÖZDAĞI

Medvedev, 'Batı'nın ve genel olarak tüm NATO ülkelerinin Rusya'nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerekiyor' sözleri ile Batı'ya gözdağı da vermişti.

Medvedev, 'Rusya’ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silah kullanılabilir' demişti.