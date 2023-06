Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ayrı ayrı telefonda görüşüp ülkedeki durumla ilgili bilgi verdiği belirtildi.



ERDOĞAN PUTİN'E DESTEĞİNİ DİLE GETİRDİ



Kremlin Basın Servisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Putin, silahlı isyan girişimiyle bağlantılı olarak ülkedeki durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonda bilgi verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), Rus liderliğinin adımlarına tam desteğini ifade etti” denildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için "Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



Haberin Devamı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada iseifadeleri yer aldı.Rusya geçtiğimiz sene başlayan Ukrayna savaşından sonrason dönemlerin en büyük krizi ile karşı karşıya... Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında cephede aktif rol alan paralı askerler grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunun Wagner kamplarına saldırı düzenlediğini belirterek isyan başlattı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia eden Prigojin, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi.

Haberin Devamı

Wagner liderinin saldırı iddiasına Rusya Savunma Bakanlığından yanıt gecikmedi. Yapılan açıklamada, Prigojin’in Rus askerlerine yönelttiği suçlamaların doğru olmadığı ifade edilerek tüm açıklamaların ve videoların provokasyon olduğu belirtildi.

Prigojin ise sabah saatlerinde savaşçılarıyla birlikte Ukrayna sınırında bulunan Rostov bölgesindeki Rostov-on-Don kentine girdi. Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşatan Wagner liderli Progojin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vladimir Alekseev ile görüştü. Prigojin, “Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu buraya istiyoruz. Gelmezlerse burada olacağız. Rostov’u ablukaya alıp Moskova'ya doğru yola çıkacağız” dedi.



Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in Rostov-on-Don’daki askeri binalarda kontrol sağlamasının ardından kamera karşısına geçti ve "Vatandaşlarına silah çekenler Rusya'ya ihanet etmişlerdir ve bunun hesabını vereceklerdir. Biz devletimizi korumaya her türlü hazırız. Bugün yaşanan tam olarak hainliktir. Şu an kendi çıkarlarını düşünen insanlara karşıyız. Ordumuzu destekliyoruz. Bu isyanın ülkemize bir faydası olmayacaktır. Hainler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Suçlu olan bu kişiler yanıtımızın sert olacağını bilsinler. Onlar kanun ve halkımızın önünde cevap verecekler. Anayasal düzeni, vatandaşların yaşam ve özgürlüklerini korumak için her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.