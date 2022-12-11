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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

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#Erdoğan#Putin#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 14:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı, tahıl koridoru ve terörle mücadele dahil bölgesel konular değerlendirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ortak gayretlerle şimdiye kadar 13 milyon tonun üzerinde tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin ettiklerini; tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka emtianın da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini ifade etti.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin samimi temennileri olduğunu dile getirdi.

ERDOĞAN'DAN 30 KİLOMETRE VURGUSU

PKK/YPG/PYD’nin Suriye’nin kuzeyindeki bölücü faaliyetleri ve Türkiye’yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğine işaret eden Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı’na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti.

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Erdoğan Cuma günü TRT World Forum'da yaptığı açıklamada Putin ve Ukrayna lideri Zelenski ile görüşeceğini açıklamıştı.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin ile görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenski ile de görüşmem olacak. Bu görüşmeyle birlikte istiyoruz ki Tahıl Koridoru'nu daha güçlendirelim ve Sayın Putin'in de ifadesiyle öncelikle az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorundan, tahıl ambarından bu imkanları gönderelim.Türkiye, savaşın sebep olduğu enerji krizinin açılması için de öncü rol oynamayı sürdürecektir. Tüm dünya samimi ve gerçekçi gayretlerimizi takdir etti. Türkiye krizin değil, çözümün safında duruyor. Türkiye tüm insanlığın hayrı için çaba harcıyor'

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#Erdoğan#Putin#Dünya

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