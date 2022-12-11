Ukrayna savaşında son durum... Kiev'den intikam saldırısı: Füzeler Melitopol'ü vurdu!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Herson'dan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Rusya sahadaki kayıplarını Ukrayna'ya füze ve hava saldırıları düzenleyerek telafi etmeye çalışıyor.

Rusya'nın gece boyunca Odessa'yı hedef almasına Ukrayna'dan yanıt geldi.

CNN International'da yer alan habere göre, Ukrayna, Rus işgali altındaki Melitopol'a füze saldırısı düzenledi.

Aynı habere göre, Donetsk ve Kırım'da da patlamalar bildirildi.

Melitopol savaşın ilk aylarında düşmüştü. Kent, Mart ayının başından beri Rus işgali altında...

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Kentte büyük bir yangının olduğuna dair bazı görüntüler de Rus yetkililer tarafından servis edildi.

Sürgün edilen belediye başkanı Ivan Fedorov ise çok sayıda "işgalcinin" öldürüldüğünü kaydetti.

Moskova yanlısı yetkililer, füze saldırıları neticesinde iki kişinin öldüğünü ve 10 kişinin de yaralandığını söyledi.

Moskova tarafından atanan Zaporijya bölgesi valisi Yevgeny Balitskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Hava savunma sistemleri iki füzeyi durdurdu. Ancak dört füze hedeflerine ulaştı” dedi.

Balitskiy, Ukrayna'nın Himars füzeleriyle düzenlediği saldırıda "dinlenme tesisinin" insanların yemek yediği bir esnada vurulduğunu da sözlerine ekledi.