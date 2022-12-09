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Belarus'ta geniş çaplı tatbikat: Ukrayna'dan saldırı endişesi

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#Belarus#RUSYA#UKRAYNA
Belarusta geniş çaplı tatbikat: Ukraynadan saldırı endişesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 17:23

Belarus, Ukrayna'dan saldırı olabileceği endişesiyle, terörle mücadele tatbikatı adı altında geniş çaplı bir savaş hazırlığı denetimi gerçekleştirecek. 

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Belarus devlet ajansı BelTA, ülkenin Güvenlik Konseyi'nin, "Bu dönemde, askeri teçhizatın ve ulusal güvenlik güçlerinin personelinin denetlenmesi ve hareket kabiliyetinin denetlenmesi gerektiğini.” aktardı. 

Geniş çaplı bir tatbikatın gerçekleşeceği belirtilen duyuruda, "Vatandaşların belirli yollarda ve alanlarda ulaşımı kısıtlanacak ve eğitim silahlarının kullanılması planlanıyor." ifadelerine yer verildi. Güvenlik Konseyi hangi bölgelerin tatbikattan etkilenebileceğini belirtmedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko daha önce, Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını bildirmiş ve Rusya’ya saldırı olması halinde Moskova ile birlikte savaşacaklarını duyurmuştu.

UKRAYNA’NIN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

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Rusya ve sınır bölgesinde bulunan askeri üslere yapılan saldırılarda çok sayıda stratejik uçağını kaybeden Moskova, saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tutmuştu.

Öte yandan, UKRAYNA Silahlı Kuvvetleri’nin Luhansk Oblast'ta ilerlediği iddia edildi. Ukrayna güçlerinin Rus ve Çeçen askerlerin mevzilendiği bölgelerde yavaş ve düzenli operasyonlar gerçekleştirerek bölgeyi temizlediği söylendi.

 

 

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#Belarus#RUSYA#UKRAYNA

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