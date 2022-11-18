Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#Putin#Görüşme
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 12:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmede tahıl anlaşmasını ele aldığı ve Erdoğan'ın görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür ettiği bildirildi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

ERDOĞAN'DAN PUTİN'E TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna savaşının uzamasının riskleri artıracağını, bu nedenle diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus ve Amerikan İstihbarat Başkanlarının Türkiye'de gerçekleştirdikleri temasların arazide kontrolsüz bir tırmanmanın önüne geçilmesi açısından anahtar rol oynadığını ifade etti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

DOĞALGAZ MERKEZİ TEKLİFİ

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurulması teklifinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin gereken teknik, hukuki ve ticari değerlendirmeleri yapacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

Gözden Kaçmasın

Yunanistandan akıl almaz iddia Bize tuzak kurdularYunanistan'dan akıl almaz iddia! 'Bize tuzak kurdular'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Erdoğan#Putin#Görüşme

BAKMADAN GEÇME!

100 bin dolar harcadı, 8 santim uzadı... 7 SORUDA boy uzatma ameliyatları

100 bin dolar harcadı, 8 santim uzadı... 7 SORUDA boy uzatma ameliyatları!

#Sağlık
Süper Lig’de yabancı hakem gündemde… Çözüm olur mu Türk hakemler çok sevinir

Süper Lig’de yabancı hakem gündemde… Çözüm olur mu? 'Türk hakemler çok sevinir'

#Yabancı Hakem
Elon Muska savaş açan teknoloji CEOsu Üçüncü Teslasını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

Elon Musk'a savaş açan teknoloji CEO'su! Üçüncü Tesla'sını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

#Dan O'dowd

BAKMADAN GEÇME!

100 bin dolar harcadı, 8 santim uzadı... 7 SORUDA boy uzatma ameliyatları

100 bin dolar harcadı, 8 santim uzadı... 7 SORUDA boy uzatma ameliyatları!

#Sağlık
Süper Lig’de yabancı hakem gündemde… Çözüm olur mu Türk hakemler çok sevinir

Süper Lig’de yabancı hakem gündemde… Çözüm olur mu? 'Türk hakemler çok sevinir'

#Yabancı Hakem
Elon Muska savaş açan teknoloji CEOsu Üçüncü Teslasını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

Elon Musk'a savaş açan teknoloji CEO'su! Üçüncü Tesla'sını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

#Dan O'dowd