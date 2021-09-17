Son dakika: Çocuklar için 'Uzun Kovid' araştırmasının sonuçları açıklandı

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Dünya genelinde 200 milyonda fazla kişiye bulaşan koronavirüs (Kovid-19)5 milyona yakın insanın canına mal oldu. Virüs dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken, her gün yeni gelişmeler ile karşımıza çıkıyor.

Son dönemde ortaya çıkan varyantlar ile virüs yeniden tabiri caizse pek çok bölgede kabus yaşatıyor. Özellikle Delta varyantı nedeniyle pek çok ülkede vaka sayıları dramatik bir şekilde yükseliyor.

Ancak varyantlardan daha korkutucu bir koronavirüs çeşidi mevcut. Uzmanların 'Uzun Kovid' olarak adlandırdığı bu durum hastaların aylarca koronavirüsü atlatamamalarına neden oluyor.

Uzun Kovid geçiren yani koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre sağlığına kavuşamayan hastalarla ilgili araştırmalar yürüten bilim insanları, milyonlarca ebeveynin merakla beklediği sonuçları açıkladı.

ÇOCUKLAR İÇİN SEVİNDİREN HABER

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İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, çocuklar ve gençlerde Uzun Kovid'in sanılanın aksine daha az yaygın olduğu belirlendi.

Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi'nde yayınlanan incelemeye göre, koronavirüs ile enfekte olan çocuklar ve gençler nadiren 12 haftadan uzun süren semptomlara sahipler.

RİSK 25 KAT FAZLA!

Ayrıca obezite, kronik böbrek hastalığı, kardiyovasküler hastalık ve bağışıklık bozuklukları da dahil olmak üzere önceden mevcut sağlık koşullarına sahip çocuk ve ergenlerin şiddetli Covid-19 riskinin 25 kat daha fazla olduğunu belirlendi.

Söz konusu çalışma Kovid-19 enfeksiyonlarından sonra uzun süreli semptomlar bildiren 19.426 çocuk ve ergeni kapsayan 14 uluslararası çalışmayı analiz etti.

Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü'nde pediatrik bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan çalışmanın ortak yazarı Prof Nigel Curtis, koronavirüs kapan çocukların genellikle asemptomatik olduğunu veya hastaneye yatış oranlarının düşük olduğu belirtti.

Curtis konu ile ilgili yaptığı açıklamada kesin bir şey söyleyebilmek için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

İŞTE UZUN KOVİD'İN NEDENİ

'Uzun Kovid'in neden meydana geldiği geçtiğimiz haftalarda netlik kazanmıştı. Zira uzmanlar 'uzun Kovid' ile Epstein-Barr virüsü arasında bir bağlantı keşfetti.

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, 'uzun Kovid' ile yeniden aktif hale gelen EBV (küresel nüfusun yaklaşık yüzde 90'ını enfekte ettiği düşünülen bir virüs) arasında güçlü bir ilişki buldu.

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Araştırmaya imza atan bilim insanları koronavirüsün aktif olmayan veya 'gizli' virüsleri yeniden etkinleştirebileceğine inanıyor. Bu da bazı insanların neden koronavirüsü 18 ay boyunca atlatamadığını sorusuna cevap veriyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Peki 'uzun Kovid'in belirtileri neler? University College London'da görev alan bilim insanları 200'den fazla semptom tespit etmeyi başardı. Söz konusu araştırmaya göre, hafıza kaybı, halüsinasyonlar, titreme ve yorgunluk dahil olmak üzere uzun süreli Kovidin 10 organ sistemini kapsayan 200'den fazla semptomu var.

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Lancet's E Clinical Medicine'de yayınlanan araştırmaya göre, 'Uzun Kovid' ile ilgili cilt soyulması ve sindirim sorunlarından kas spazmlarına, işitme kaybı ve kulak çınlamasına kadar toplam 203 farklı semptom belirlendi.

56 ülkeden yaklaşık 4 bin kişinin mercek altına alınması ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında yorgunluk ve beyin bulanıklığı ise en yaygın semptomlar olarak tanımladı.

Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı (%45) hastalıkları nedeniyle çalışma programlarını azaltmak zorunda kaldıklarını, yaklaşık beşte biri ise (%22) hiç çalışamadığını bildirdi.