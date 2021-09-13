Son dakika: İngiliz uzmanlardan flaş koronavirüs uyarısı... Liste değişti: Bu 5 semptoma dikkat!

BU 5 SEMPTOMA DİKKAT İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, burun akıntısı , baş ağrısı , hapşırma , boğaz ağrısı ve koku kaybı son dönemin en yaygın 5 semptomu arasında gösteriliyor ve uzmanlar bu belirtilere sahip olan kişilerin aşılı olsun ya da olmasın mutlaka test yaptırmaları gerektiğinin altını çiziyor.