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Son dakika: Biden'ı şoke eden Gazze protestosu! Konuşması ateşkes sesleriyle kesildi

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#Biden#Protesto#İsrail
Son dakika: Bidenı şoke eden Gazze protestosu Konuşması ateşkes sesleriyle kesildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 00:46

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana sürerken, ABD Başkanı Joe Biden’ın Orta Doğu politikasına yönelik protestolar devam ediyor. Biden, bir otomobil fabrikasında yaptığı konuşma sırasında katılımcılar arasında bulunan bir kişinin, "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırması ile neye uğradığını şaşırdı.

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ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Belvidere kentindeki bir otomobil fabrikasında Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikası üyesi olan işçilere hitap eden ABD Başkanı Joe Biden’ın konuşması, Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısı yapan bir protestocu tarafından kesildi. Biden kürsüde konuştuğu sırada katılımcılar arasında bulunan bir kişi, "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırdı. Biden, protestocunun çağrısına yanıt vermezken, "Bırak gitsin, sorun değil" dedi. Protestocu ise olayın ardından salondan çıkarıldı.

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#Biden#Protesto#İsrail

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