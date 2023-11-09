Bloomberg'den dikkat çeken Türkiye analizi: Gazze Krizini Çözmenin Anahtarı

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Gazze'deki vahşet dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

İsrail saldırısı altındaki bölgedeki can kaybı 10 bini geçerken ABD İsrail'i 'duraklamaya' ikna etmeye çalışıyor.

Bu kapsamda pek çok girişimde bulunan ABD henüz Netanyahu'yu ikna edemezken ABD basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

Bloomberg Gazze’de yaşanan insanlık dramının çözümünün yolunun Türkiye’den geçtiğini yazdı.

ABD merkezli yayın organı 'Türkiye Gazze Krizini Çözmenin Anahtarıdır' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Yazıda, 'Biden, Erdoğan’ı ne kadar erken ararsa o kadar iyi' yorumuna yer verildi.

Ankara'daki Gazze zirvesine de yer verilen yazıda 'Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Türk mevkidaşıyla yaptığı iki saatlik görüşme sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kısa açıklaması yaşanan soğukluğu gizleyemiyor' denildi.

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'Blinken, İsrail-Hamas savaşında çözüm bulmak için çıktığı Ortadoğu turunda birçok kez parmak sallanmasına maruz kaldı' diyen Bloomberg yazının devamında şu ifadeye yer verdi;

'Fakat Hakan Fidan’dan aldığı parmak sallama en serti oldu.'

Bu süreçte Biden yönetiminin Türkiye'yi ihmal ettiğini yazan Bloomberg 'Bunun için Biden'ın doğrudan Erdoğan’a başvurması gerekiyor' dedi.

Bloomberg 'gerekirse Biden da azar işitmeli' dedi ve bunun ABD'li rehineleri kurtarmak için ödenecek küçük bir bedel olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin bölgede kritik bir rol üstlendiğinin belirtildiği makalede, 'Erdoğan, savaşın iki tarafındaki ülkelerle de resmi olarak diplomatik ilişki geçiren tek lider' denildi.