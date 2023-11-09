İsrailli gazete skandalı itiraf etti: İsrail Gazze'de savaşırken yerleşimciler Batı Şeria'daki Filistinlilere savaş açıyor

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Dünyanın gözü kulağı haftalardır Gazze'den gelen haberlerde.

Bölgedeki can kaybı 10 binin üzerine çıkarken İsrail 'ateşkes' çağrılarına kulağını tıkamaya devam ediyor.

Kara birliklerinin Gazze'deki operasyonu devam ederken İsrail basınında itiraf gibi bir haber geldi.

The Jerusalem Post gazetesi Filistin halkına karşı verilen ikinci savaşı sayfasına taşıdı.

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Gazete 'İsrail Gazze'de savaşırken yerleşimciler Batı Şeria'daki Filistinlilere savaş açıyor' manşeti ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Gazze'deki savaş 2. ayına girerken Netanyahu'nun mesihçi ve aşırı milliyetçi ortakları Batı Şeria'daki hakimiyetlerini sıkılaştırmak, yerleşim yerlerini genişletmek ve Filistinlileri bölgeden sürmek için çalışıyor' ifadelerine yer verildi.

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Gazete bunu 'İsrail'in diğer Filistin savaşı' olarak nitelendirdi ve şu değerlendirmede bulundu;

'Dünya Gazze'deki savaşın gürültüsüne ve ölümüne odaklanmışken, İsrailli aşırı sağcılar bu savaşı kullanarak Batı Şeria üzerindeki hakimiyetlerini sıkılaştırıyor ve Filistinlileri kovuyor.'

İsrail merkezli gazete 'Şiddete başvuran yerleşimci kanunsuzlar (teröristler) yalnızca hükümetin en yüksek kademelerinde değil, orduda da güçlü bir desteğe sahip' dedi.

Filistinlilerin yardım isteklerinin karşılıksız kaldığını yazan gazete yaşananları şöyle özetledi;

'Bu yağmacıların saldırısına uğrayan Filistinliler, ordudan yardım istendiğinde askerlerin çoğunlukla durup izlediğini ve hatta görev aldığını bildiriyor.'

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Haberde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yerleşimcileri silahlandırmak için 24 bin kadar ABD yapımı M-16 saldırı tüfeği satın alınacağını duyurduğu, gelen tepkiler üzerine İsrail'in ABD'ye bunun yapılmayacağına dair söz vermek zorunda kaldığı hatırlatıldı.

'İsrail hükümetinde kötü şöhretli bir kıdemli bakan söz konusu olduğunda bu tür güvenceleri ciddiye almak zordur' denilen haberde söz konusu bakanın Arap karşıtı kışkırtma ve yerleşimci aşırılık yanlılarına destek konusunda uzun bir geçmişi olduğunun altı çizildi.

Bu isimlerin önemli görevlere getirilmesinde Netanyahu'nun parmağı olduğunu belirten İsrailli gazete 'Netanyahu Ben-Gvir'in Otzma Yehudit'ini ve Dini Siyonist Parti'yi, liderlerine hükümette üst mevkiler vererek meşrulaştırdı' dedi.

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'Aşırılık yanlısı ortaklarından korkan Netanyahu, bir soruya yanıt olarak Gazze'ye nükleer silah gönderilmesine desteğini dile getirdiğinde Bakan Amichai Eliyahu'yu kovma cesaretine sahip değildi' diyen gazete Netanyahu'nun yalnızca o ismi kabine toplantılarından uzaklaştırdığına vurgu yaptı.

Netanyahu'nun Gazze'yi de yeniden işgal etmek istediğini yazan İsrailli gazete şu yorumda bulundu;

'Biden bunun büyük bir hata olacağını söyledi ancak başbakan İsrail'in Gazze'nin güvenliğinin sorumluluğunu belirsiz bir süre için üstlenmeyi planladığını duyurdu. Başka bir deyişle 'Joe, senin lanet tavsiyeni değil, sadece paranı ve silahlarını istiyoruz' dedi.'

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INTERCEPT: NETANYAHU'NUN VAHŞİ OYUNU

ABD merkezli The Intercept ise, Gazze'de yaşananların adını koydu: Netanyahu'nun vahşi oyunu

ABD'li yayın organı 'Netanyahu'nun vahşi oyunu: Filistinlilerin öldürülmesi, İsrail'in acısını istismar etmek' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'İsrail'in bir ay süren acımasız hava ve kara saldırılarının ardından Gazze'de ölü sayısı 10 bine ulaştı' denildi.