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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 09.07.2021 - 11:35 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bangladeş'te fabrika yangını... En az 52 ölü

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Son dakika: Bangladeş'te fabrika yangını... En az 52 ölü

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir fabrikada çıkan yangında en az 52 kişi hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle en az 30 kişi de yaralandı.

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  • Son dakika: Bangladeşte fabrika yangını... Onlarca ölü
  • Son dakika: Bangladeşte fabrika yangını... Onlarca ölü
  • Son dakika: Bangladeşte fabrika yangını... Onlarca ölü
  • Son dakika: Bangladeşte fabrika yangını... Onlarca ölü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bangladeş'te bir gıda fabrikasında çıkan yangın nedeniyle en az 52 kişi hayatını kaybetti.

AFP'de yer alan son dakika bilgisine göre, olay nedeniyle en az 30 kişi de yaralandı.

Yaralıların çoğunun yangından kaçmak için çatıdan atladığı belirtiliyor.

Yangın, başkent Dakka'nın 25 km doğusundaki bir sanayi kasabası olan Rupganj'daki fabrikada Perşembe öğleden sonra çıktı.

Son dakika: Bangladeşte fabrika yangını... En az 52 ölü

Bölgeden gelen fotoğraflar yaşanan felaketin boyutunu ortaya koyuyor. Yangını söndürme çalışmalarının hala devam ettiği de gelen bilgiler arasında.

İtfaiye sözcüsü Debashish Bardhan, 'Yangın kontrol altına alındıktan sonra içeride arama kurtarma çalışması yapacağız' dedi.

Bu yangındaki can kaybı sayısının artmasının beklendiği şeklinde yorumlandı.

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