Çavuşoğlu'ndan Bangladeş'te fabrikada çıkan yangında yaşamını yitirenler için taziye mesajı
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir gıda fabrikasında dün çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, yangında çok sayıda Bangladeşlinin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek "Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, kardeş Bangladeş halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Dakka'daki gıda ve içecek fabrikasında dün çıkan yangında 49 kişinin hayatını kaybettiği, arama kurtarma ekiplerinin, 17 kişinin cesedine ulaşabildiği bildirilmişti.