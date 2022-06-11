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Ä°talyaâ€™nÄ±n Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano HavaalanÄ±â€™ndan Ã¶nceki gÃ¼n yerel saatle 10.00 sÄ±ralarÄ±nda kalkan, iÃ§inde 1 Ä°talyan pilot, EczacÄ±baÅŸÄ± Holdingâ€™in Ã¼st dÃ¼zey Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± Arif Cez, Ä°lker UÃ§ar, Serhat Kenar ve AltuÄŸ Erbil ile 2â€™si LÃ¼bnanlÄ± 6 yolcunun bulunduÄŸu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat sonra radarda kaybolduÄŸu bildirilmiÅŸti.

Arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ helikopterle ilgili acÄ± haber az Ã¶nce geldi. Ä°talyan Ansa haber ajansÄ± helikopterdeki 7 kiÅŸinin tamamÄ±nÄ±n cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

HelikopterinÂ Cusna DaÄŸÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi.Â



ECZACIBAÅžI HOLDÄ°NG'DEN AÃ‡IKLAMA



EczacÄ±baÅŸÄ± HoldingÂ "Helikopter kazasÄ±nda cansÄ±z bedenlere ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi bize resmen iletilmedi" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.



Ã‡AVUÅžOÄžLU: DÃœÅžTÃœÄžÃœ BÃ–LGE BELÄ°RLENDÄ°



DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu da az Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile Ä°talya'da kaybolan helikopterin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yerin tespit edildiÄŸini duyurmuÅŸ veÂ "Maalesef Ä°talya'da bir helikopter kazasÄ± meydana geldi. Biraz Ã¶nce haber geldi. BÃ¼yÃ¼kelÃ§imiz ve BaÅŸkonsoloÄŸumuz bÃ¶lgede. Modena ValiliÄŸi aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Helikopterin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lge bulunmuÅŸ ama iÃ§indekiler hakkÄ±nda henÃ¼z bilgi yok. Bilgi geldikÃ§e sizinle paylaÅŸacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±





Helikopterdeki TÃ¼rkler... Soldan saÄŸa; TÃ¼ketim ÃœrÃ¼nleri Planlama DirektÃ¶rÃ¼ AltuÄŸ Erbil, Ä°pek KaÄŸÄ±t Fabrika MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Arif Cez, Ä°lker UÃ§ar, TÃ¼ketim ÃœrÃ¼nleri Ãœretim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Serhat Kenar.

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ARAMA KURTARMA Ã‡ALIÅžMALARI

Radardan kaybolan Agusta Koala â€˜AW119â€™ tipi Helikopter iÃ§in Ã¶nceki gÃ¼n baÅŸlatÄ±lan arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± dÃ¼n de gÃ¼n boyu devam etti. 7 kiÅŸinin bulunduÄŸu helikopterin, arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na Ä°talya Ulusal Ä°tfaiyesi ve Ulusal Alp Kurtarma Ekiplerinin yanÄ± sÄ±ra Ä°talya Hava Kuvvetleri de katÄ±ldÄ±.

ISSIZ VE ENGEBELÄ°

Yetkililer, Capannori Lucca Tassignano HavaalanÄ±â€™ndan yerel saatle 10.00 civarÄ±nda yola Ã§Ä±kan helikopterin en son Pievepelago kenti yakÄ±nlarÄ±nda Modena bÃ¶lgesinde bulunduÄŸunu ifade etti. Bu nedenle aramanÄ±n, bÃ¶lgedeki kÃ¼Ã§Ã¼k San Pellegrino kasabasÄ± ile Piandelagotti arasÄ±ndaki Apenin sÄ±rtÄ±na odaklandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylendi. BÃ¶lgenin nispeten Ä±ssÄ±z ve engebeli olmasÄ± nedeniyle Ulusal Alp Kurtarmaâ€™ya baÄŸlÄ± 24 gÃ¶nÃ¼llÃ¼den oluÅŸan ekip, araÅŸtÄ±rmayÄ± yerden yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.

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PÄ°LOTUN CEP SÄ°NYALÄ° ALINDI

Ä°talyan basÄ±nÄ±, helikopteri arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Ã¼lkenin kuzeyindeki Toskana ve Emilia-Romagna bÃ¶lgelerinin sÄ±nÄ±r kesiminde dÃ¼n sabah erken saatlerde yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Ancak bu bÃ¶lgenin daÄŸlÄ±k, ormanlÄ±k, ulaÅŸÄ±lmasÄ± zor ve hatta â€˜ulaÅŸÄ±lmazâ€™ olduÄŸuna dikkat Ã§ekildi. Uzmanlar, bu bÃ¶lgede kaybolmanÄ±n â€˜tÄ±pkÄ± Ã§Ã¶lde kaybolmak gibiâ€™ olduÄŸunu belirtti. BÃ¶lge, pilot Corrado Levorinâ€™in son cep telefonu sinyalleri ile tespit edildi. Arama- kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yÃ¼zlerce itfaiyeci, asker ve kurtarma ekibi yer aldÄ±.

Karadaki arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n merkezi olarak Modenaâ€™daki daÄŸlÄ±k ÅŸehir olan Pievepelago belirlendi. DaÄŸ kurtarma ekipleri, eÄŸitimli kÃ¶pekleri de kullanarak buradan ormanlÄ±k ve daÄŸlÄ±k bÃ¶lgelerde incelemelerde bulundu. Ä°talya Hava Kuvvetleriâ€™ne baÄŸlÄ± askeri helikopterler de havadan kara ekiplerine destek verdiler.Â

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Ä°talyan Corriere Della Serra gazetesinin aktardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, helikopterin radardan kaybolduÄŸu dakikalarda Apenin DaÄŸlarÄ± bÃ¶lgesinde fÄ±rtÄ±na vardÄ±. Bu arada helikopterden merkeze hiÃ§bir tehlike sinyali de gÃ¶nderilmemiÅŸti. Helikopter, iÃ§indeki yolcularÄ± Emilian ÅŸirketinin yeni tesisine gÃ¶tÃ¼rÃ¼yordu.



Maksimum 8 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yabilen araÃ§ tek motorlu olduÄŸu iÃ§in daha dÃ¼ÅŸÃ¼k iÅŸletme maliyetine sahip ancak daha gÃ¼venli olarak kabul ediliyor.