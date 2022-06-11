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ABD’den itiraf gibi Ukrayna açıklaması! Biden: Zelenski’yi uyardım ama duymak istemedi

#UKRAYNA#Zelenski#ABD
ABD’den itiraf gibi Ukrayna açıklaması Biden: Zelenski’yi uyardım ama duymak istemedi

ABD istihbaratı tarafından yapılan Ukrayna'yla ilgili açıklama büyük ses getireceğe benziyor. Bizzat ABD Başkanı Joe Biden’ın sözlerine yer verilen açıklamada Rusya – Ukrayna savaşının başlamasından önce yaşananlar anlatılıyor…

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ABD Başkanı Joe Biden, insanların Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğinin söylenmesi durumunda onlara "abarttığını" düşündüklerini söylediğini aktardı.

Raporlar, Zelenski’nin İşgalden önce Biden'ın yorumlarının ‘panik yarattığını’ düşündüğünü ve pek de ciddiye almadığını söyledi.

ABD ulusal istihbarat direktörü bu hafta Biden'ın müttefiklerini ikna etmek için istihbaratın gizliliğini kaldırdığını söyledi.

Başkan Joe Biden dün yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek üzere olduğunu belirten ABD istihbaratını ‘duymak istemediğini’ söyledi.

ABD’den itiraf gibi Ukrayna açıklaması Biden: Zelenski’yi uyardım ama duymak istemedi
Biden'ın dün yaptığı açıklamalar büyük ses getirecek

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BIDEN: ELİMİZDEKİ VERİLERE İNANAMADILAR

Associated Press'e göre Biden, Los Angeles, California'daki bağışçılarla konuşurken Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini söyledi ve savaş hakkında yorumlar yaptı.

Habere göre Biden, "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böyle bir şey olmadı. Pek çok insanın abarttığımı düşündüğünü biliyorum" dedi. ABD'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’yı işgal edeceğini gösteren verilere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Biden, "Hiç şüphe yoktu" diye devam etti. "Ve Zelenski bunu duymak istemedi."

24 Şubat'ta tam kapsamlı bir işgal başlatmadan önce, Rusya haftalarca Ukrayna sınırında birliklerini inşa etti ve bu, Kremlin'in reddettiği bir iddiayı, işgal etmeye hazır olup olmadıklarına dair spekülasyonlara yol açtı.

ABD’den itiraf gibi Ukrayna açıklaması Biden: Zelenski’yi uyardım ama duymak istemedi
Rus saldırılarının ardından harabeye dönen Ukrayna şehirleri

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ZELENSKİ PANİK YARATILMASINI İSTEMEDİ

Ocak ayının sonlarında, ABD'li yetkililerin Putin'in yakında Ukrayna’yı işgal edeceğini söylemesinin ardından, ismi açıklanmayan bir Ukraynalı yetkili CNN'e Zelenski'nin Biden'a işgalle ilgili "mesajları sakinleştirmesini" söylediğini çünkü bunun bir panik yarattığını söyledi.

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Pazartesi günü, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Biden'ın şüpheci müttefikleri bunun gerçekten olacağına ikna etmek için Rusya'nın işgali hakkındaki istihbaratın gizliliğini bile kaldırdığını söyledi.

Savaş başladığından beri ABD, Ukrayna'ya binlerce silah da dahil olmak üzere on milyarlarca dolarlık yardım sağladı.

ABD’den itiraf gibi Ukrayna açıklaması Biden: Zelenski’yi uyardım ama duymak istemedi
Biden, açıklamasında, Ukrayna'yı uyarabilmek için istihbarat raporlarındaki gizlilik maddelerinin bile kaldırıldığını itiraf etti

Ukrayna, başkent Kiev ve Harkiv de dahil olmak üzere en büyük şehirlerinden bazılarının işgallerini başarıyla engelledi, ancak Rus kuvvetlerinin yeniden odaklandığı doğu Donbass bölgesinde çatışmalar devam ediyor.

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