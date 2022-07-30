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Son dakika: Irak yine karıştı: Bağdat’ta Sadr destekçileri Yeşil Bölge’yi bastı!

#Irak#Bağdat#Protesto

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçileri, beton bariyerleri aşarak Yeşil Bölge’yi bastı. Göstericilerin az önce meclis binasına girdiği öğrenildi. Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale ettiği ve çıkan olaylarda 60 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii lider Mukteda Sadr'ın destekçileri, akşam alınan geniş çaplı güvenlik önlemlerine rağmen sabah saatlerinde hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet Köprüsü'nde toplandı.

Son dakika: Irak yine karıştı: Bağdat’ta Sadr destekçileri Yeşil Bölge’yi bastı

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ: YARALILAR VAR

Beton barikatları aşmaya çalışmaya grup, barikatları yıkarak Yeşil Bölge'ye girdi. Yeşil Bölge'ye giren kalabalığa güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre çıkan olaylarda 60 kişi yaralandı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen Sadr destekçileri iktidardaki siyasi partilerin aleyhinde slogan atarak Yeşil Bölge’deki meclis binasını bastı.

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KAZIMİ'DEN AÇIKLAMA

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Ofisinden tansiyonun yükseldiği anlarda yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri resmi kurumları korumaya çağrıldı, siyasi gerilimin tırmanmasının kamu yararına hizmet etmeyeceği ifade edildi. Protestoculardan eylemlerini barışçıl bir şekilde yapmaları ve resmi kurumların korunması çağrısı yapıldı.

Son dakika: Irak yine karıştı: Bağdat’ta Sadr destekçileri Yeşil Bölge’yi bastı

BARİYERLER KURULMUŞTU

Bağdat’ta akşam saatlerinden bu yana alınan güvenlik önlemleri kapsamında Sinek, Ahrar, Cumhuriyet ve Şüheda köprüleri bariyerlerle kapatılmıştı.
Son dakika: Irak yine karıştı: Bağdat’ta Sadr destekçileri Yeşil Bölge’yi bastı

ÇARŞAMBA GÜNÜ DE BENZER GÖRÜNTÜLER GELMİŞTİ

Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun, Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, Çarşamba günü de Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını basmıştı.

Meclisin basılmasını eleştiren ve Koordinasyon Grubu’nda yer alan Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim’in fitne çıkarılması ve gençlerin kaosa sürüklenmeye çalışılması karşısında boş durmayacağı yönündeki açıklamasına dün Sadr Grubu tepki göstermişti. Sadr destekçileri Bağdat’ta ve Basra'da Hikmet Hareketi'ne ait ofislerin önünde toplanmıştı.

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