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Avrupa çare arayışında! Şehirler karanlıkta kaldı...

#AVRUPA#Doğalgaz#RUSYA
Avrupa çare arayışında Şehirler karanlıkta kaldı...

Rusya'nın gaz kesintisi kararı sonrası tasarruf planına geçen Avrupa'dan dikkat çeken haberler geliyor. Bir çok ülkede tarihi mekanlar karanlıklar içerisinde kalırken, İspanya çalışanlardan klimalara güvenmek yerine kravatlarını çıkarmasını istedi. Fransa ve Belçika nükleer tesisler için çalışmalarını sürdürürken, Macron durumun hızlı çözülmesi için fabrikaların kamulaştırılması fikrini tartışmaya açtı.

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Rus enerji devi Gazprom geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği’ne (AB) gaz akışını ‘önemli ölçüde’ kısacağını açıkladı. Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana Avrupa'nın en büyük korkulu rüyası haline gelen gaz kesintisi birliği sıra dışı bir tasarruf planına itti.

İLK ETKİ ALMANYA'DA GÖRÜLDÜ

AB ülkeleri, enerji arz güvenliğini artırmak için bu kış gaz talebinin gönüllü olarak yüzde 15 oranında azaltılması konusunda anlaşmaya vardı.

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Enerji krizinin ilk etkisi Rusya'dan doğalgaz ithalatına diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olan Almanya'da görüldü. Dün ajanslara düşen görüntülerde Almanya'nın tarihi binalarının ışıklandırmalarının kapatıldığı, bir çok simge yapının karanlıkta kaldığı görüldü.

İSPANYA BAŞBAKANI: KLİMALARA GÜVENMEYİN, KRAVATLARI ÇIKARIN

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Bugün gelen son haberler ise diğer Avrupa ülkelerinde de durumun farklı olmadığını gösteriyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Almanya'nın 'soğuk suyla duş' önerisi gibi dikkat çeken bir tedbirle halkının karşısına çıktı ve çalışanlara iş yerlerindeki klimalara güvenmek yerine kravatlarını çıkarmalarını tavsiye etti.

Avrupa çare arayışında Şehirler karanlıkta kaldı...

Düzenlediği basın toplantısına kendi de kravatsız çıkan Sanchez, "Ben de kravat takmıyorum, bu hepimizin enerjiden tasarruf edebileceğimiz anlamına geliyor" dedi ve ülkesinin diğer Avrupa ülkeleri gibi enerji tasarrufuna hazır olduğunu belirtti.

İspanya aldığı önlemler kapsamında ev çalışmayı teşvik ediyor, alınan karara göre işyerlerinde yazın klimalar, kışın ısıtıcılar için kısıtlama uygulanacak.

AVUSTURYA'DA IŞIKLAR SÖNÜYOR

Avusturya tıpkı Almanya gibi enerji tasarrufuna ilk olarak aydınlatmaları kısmakla başladı. Linz şehrinde geceleri tarihi yerlerin aydınlatılması durdurulurken, Salzburg şehri için de benzer planlar yapılıyor.

Ülkede ayrıca kamu binaları, turistik yerler ve otoparklardaki ışıklar da geceleri kapalı kalacak.

Avrupa çare arayışında Şehirler karanlıkta kaldı...


BELKÇİKA VE FRANSA NÜKLEER TESİSLER İÇİN DEVREYE GİRDİ

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Avrupa ülkeleri, kış gelmeden önce enerji kullanımını azaltmanın yollarını bulmaya çalışıyorlar. Umutsuz çözüm arayışları içinde en önemlisi kömür yakıtlı santrallerin yeniden devreye girmesi. Bu nedenle de yıl sonunda hizmet dışı kalacak olan kalan üç nükleer santralinin ömrünün uzatılması planlanıyor.

Fransa'da nükleer santrallerin yeniden devreye girmesi için görüşmeler devam ederken Belçika da benzer adımlar atıyor.

MACRON KAMULAŞTIRMA FİKRİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Dünyanın en büyük ve en gelişmiş nükleer santral koleksiyonlarından birine sahip olan Fransa bir dizi problemle baş etmeye çalışıyor. Fabrikalardaki reaktörlerinin yarısı, soğutma sistemlerinde yaşanan beklenmedik bir arıza nedeniyle şu anda devre dışı ve bunların yeniden çalıştırılması için belirlenmiş bir tarih yok.

Avrupa çare arayışında Şehirler karanlıkta kaldı...

Fransız enerji devi EDF aradaki farkı kapatmak için Avrupa'nın başka yerlerinden enerji satın alarak büyük borçlar ödemek zorunda kalıyor. Durum o kadar kötü hale geldi ki, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron fabrikaları tekrar faaliyete geçirmek için kamulaştırma fikrini gündeme getirdi.

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FATURALAR ÜÇ KATINA ÇIKABİLİR

Avrupa ülkeleri şimdi kış gelmeden önce mümkün olduğu kadar çok gazı stoklamaya çalışıyor ve bu da fiyatları rekor seviyelere çıkardı.

Hem Avrupa'dan gaz satın alan Birleşik Krallık'taki hem de Almanya'daki haneler, faturaların üç katına çıkabileceği konusunda uyarılırken, Almanlar arzın durmasını önlemek için "ek gaz ücreti" ödemekle karşı karşıya.

Avrupa çare arayışında Şehirler karanlıkta kaldı...

SOSYAL HAYAT DA ETKİLEYEBİLİR: OKTORBERFEST VE NOEL PAZARLARI TEHLİKEDE

Almanya'nın aldığı bir dizi önlem ülkedeki insanların sosyal hayatlarını da etkileyecek gibi görünüyor. Bavyera'nın ünlü bira fabrikaları gibi zorunlu olmayan endüstrilerin de ışıkları açık tutmak için kapatılması gündemde.

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Bavyera bölge parlamentosu üyesi Rosi Steinberger, New York Times'a yaptığı açıklamada geleneksel Oktoberfest kutlamalarının tehlikeye girebileceğini itiraf etti ve Noel Pazarlarını rafa kaldırma fikrinin de gündemde olduğunu belirtti.

YÜZDE 20'YE KADAR DÜŞTÜ

Alman doğal gaz dağıtım şirketi Gascade tarafından 27 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, Rusya'dan Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışının yüzde 40'tan yüzde 20’ye kadar düştüğü duyurulmuştu. Açıklamada, “27.07.2027 saat 08.00 itibarıyla Kuzey Akım 1'den gaz akışı, maksimum değerin yüzde 20’sine karşılık gelecek şekilde sağlanmaktadır” denilmişti. Moskova yönetimi gaz akışındaki kesinti için teknik sorunları gerekçe gösteriyor. Avrupa Birliği (AB) ise Rusya'yı, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşılık enerjiyi "silah olarak kullanmakla" ve "şantaj yapmakla" suçluyor.

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Dünyanın en büyük gaz ihracatçısı Rusya, güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu ifade ederek, Batı’nın enerji kaynaklarını baskı aracı olarak kullandığı suçlamalarını reddediyor. Rusya’dan başlayan boru hattı, Baltık Denizi altından Almanya’nın Greifswald kentine kadar ulaşıyor.

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#AVRUPA#Doğalgaz#RUSYA

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