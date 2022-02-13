Son Dakika: Almanya'da Steinmeier, ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
84 yıl sonra aynı tarihi hata Macrona çok sert tepki84 yıl sonra aynı tarihi hata! Macron'a çok sert tepki#Ukrayna
ABDli eski komutandan çarpıcı açıklama: Bölgenin anahtarı TürkiyeABD'li eski komutandan çarpıcı açıklama: Bölgenin anahtarı Türkiye#ABD
Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla doluTanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu#Bitcoin
KDV indirimi nasıl yansıyacak İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlarKDV indirimi nasıl yansıyacak? İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlar#KDV Oranı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz#AK PARTİ
Yunan Bakan Yardımcısından Egede provokatif ziyaretlerYunan Bakan Yardımcısı'ndan Ege'de provokatif ziyaretler#Yunanistan
Konvoy yola çıktı... Brükselde OHALKonvoy yola çıktı... Brüksel'de OHAL!#Brüksel
Ticaret Bakanı Muştan KDV indirimi açıklaması 81 ile duyuruldu... Yaptırım uygulanacakTicaret Bakanı Muş'tan KDV indirimi açıklaması! 81 ile duyuruldu... Yaptırım uygulanacak#Mehmet Muş
Trabzonsporun 11i belli oldu Abdullah Avcıdan sürpriz...Trabzonspor'un 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan sürpriz...#Trabzonspor - Konyaspor
Sultangazide düğün sahiplerinden polise saldırıSultangazi'de düğün sahiplerinden polise saldırı#Sultangazi
80inci testi de pozitif Beynim artık her gün bana Muzaffer bugün öleceksin diyor80'inci testi de pozitif! "Beynim artık her gün bana 'Muzaffer bugün öleceksin' diyor"#İstanbul
CIA tarih verdi... İşte masadaki 3 senaryoCIA tarih verdi... İşte masadaki 3 senaryo!#Rusya
Kanlı takip Kırmızı ışıkta ateş açtılar, 2 kadın öldüKanlı takip! Kırmızı ışıkta ateş açtılar, 2 kadın öldü#Kocaeli
Evini kiraya vermeyen ev sahibi için kritik karar Uymayana para cezası...Evini kiraya vermeyen ev sahibi için kritik karar! Uymayana para cezası...#Amsterdam
Ünlü müzisyen yoğun bakıma alındıÜnlü müzisyen yoğun bakıma alındı!#Arif Şentürk
HABERLERDünya Haberleri

Son Dakika: Almanya'da Steinmeier, ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi!

#ALMANYA#Frank-Walter Steinmeier#Cumhurbaşkanı
Son Dakika: Almanyada Steinmeier, ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın bugün yapılan Federal Seçiciler Kurulu'nun oturumunda yeniden seçilerek, ikinci dönem Cumhurbaşkanı oldu.

Haberin Devamı

Almanya’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda Frank-Walter Steinmeier yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Almanya’da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde federal kongrede bin 472 delegenin bin 437'si oy kullandı. Delegelerden bin 45 oy alan Frank Walter Steinmeier yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında federal meclis binasının yanındaki Paul-Löbe-Haus binasında gerçekleştirilen seçime Meclis Başkanı Baerbel Bas başkanlık etti. Gizli yapılan oylamada federal hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile birlikte muhalefet partileri de destek verdi.

İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nden Max Otte, seçimde 140, Sol Parti’nin adayı Gerhard Trabert 96 ve Özgür Seçmenler’in adayı Stefanie Gebauer 58 oy aldı. Seçimde 86 çekimser ve 12 geçersiz olmak üzere toplamda bin 437 delege oy kullandı.

Haberin Devamı

Son Dakika: Almanyada Steinmeier, ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi

BİRÇOK TÜRK DE KATILDI

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma yetkisi verilen delegeler arasında federal ve eyaletler meclisinden çeşitli partilerdeki Türk kökenli milletvekillerinin yanı sıra sinema sanatçısı Renan Demirkan, Sibel Kekilli, sağlık çalışanı Ayşe Yeter, Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) Sözcüsü Ayşe Demir, gazeteci-yazar Ferda Ataman, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, avukat Seda Başay Yıldız ve Mehmet Daimagüler gibi isimler yer aldı.

Federal Seçiciler Kurulu'nda 12 Şubat 2017’de bin 253 üyenin katıldığı oylamada 931 oyla seçilen Steinmeier 19 Mart 2017'den beri sürdürdüğünü Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıl daha sürdürecek.

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Frank-Walter Steinmeier#Cumhurbaşkanı

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası