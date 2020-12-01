Son dakika: Almanya'da araç yayaların arasına daldı, 2 ölü, çok sayıda yaralı var!

Haber ajanslarının son dakika olarak geçtiği habere göre Almanya'nın Trier kentinde bir araç yayaların arasına daldı. Kazada iki kişinin öldüğü en az 10 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Trier şehrinde bir araba yayaların yürüdüğü yola dalarak birçok kişiye çarptı. Aracın gri renkli bir cip olduğu açıklanırken olay sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kazanın sebebi ya da terör eylemi olup olmadığı açıklanmazken sürücünün polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Trier Belediye Başkanı Wolfram Leibe yaptığı açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını söyledi.