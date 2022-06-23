Son dakika: AB'den flaş Ukrayna açıklaması

Haberin Devamı

Rus işgaline aylardır direnen Ukrayna'ya bir destek AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den geldi.

Michel, 'Bugün yapacağımız jeopolitik bir seçim ve eminim ki bugün Ukrayna ve Moldova'ya aday statüsü vereceğiz' dedi.

Geçtiğimiz günlerde AB Komisyonu, Avrupa Birliği'ne üye olma isteğini defalarca dile getiren Ukrayna'ya yeşil ışık yakmıştı.

AB Komisyonu, Ukrayna'ya 'aday ülke' statüsü verilmesi yönünde görüş bildirmişti.

Avrupa Komisyonu, Başkanı Ursula von der Leyen, bu gelişmeyi şu sözlerle duyurmuştu;

'Ukrayna'ya aday ülke olarak kucak açılması gerekiyor. Bu, şimdiye dek yapılmış başarılı çalışmalara dayalı bir karar. Ancak önümüzde hâlâ yapılması gereken çok iş var.'