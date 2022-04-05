Son dakika... ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım

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Putin'in emri ile 24 Nisan sabahı başlayan Ukrayna savaşı ülkenin dört bir yanında can almaya devam ediyor.

Savaş nedeniyle pek çok ülke Rusya'ya karşı yaptırım uygularken ABD'den yeni bir adım geldi.

ABD Hazinesi, Rusya hükümetinin ABD bankalarındaki hesapları üzerinden dolar cinsi borç ödemelerini gerçekleştirmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

Bu hamlenin amacı Rusya’nın devlet tahvili sahiplerine ödemelerini alternatif yollar üzerinden gerçekleştirmesini engellemek.

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Bloomberg'in haberine göre ABD Hazinesi'nden bir sözcü söz konusu hamle yüzünden Rusya’nın üç senaryo ile karşı karşıya kalacağını belirtti: Kendi ülkesinde tuttuğu rezervleri eritmek, yeni gelir kaynaklarını harcamak ya da temerrüde düşmek.

Rusya'nın Pazartesi günü vadesi gelen bir ödemesi bulunuyordu. Daha önce yapılan temerrüt uyarılarına rağmen, Rusya hükümeti uluslararası yatırımcılara yönelik şu ana kadar hiçbir yükümlülüğünü kaçırmadı.

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Ülke son olarak 2035 vadeli eurobondunun 102 milyon dolarlık kupon ödemesini gerçekleştirdi. Bu ödemenin ardından dikkatler 2 milyar dolarlık itfaya çevrilmişti.

4 Nisan'da yapılması öngörülen 2 milyar dolarlık itfa yılın en büyük ödemesi olarak öne çıkıyordu.

Rusya'nın değeri yaklaşık 40 milyar dolar olan 15 uluslararası devlet tahvili bulunuyor.

PUTİN'DEN 'VİZE' HAMLESİ

Rusya Devlet Başkanı Putin ise 'dost olmayan ülkeler' listesinde yer alan ülkelerin vatandaşlarına vize kısıtlamaları getiren bir kararnameyi imzalamıştı.

Putin'in kararnameyi imzalaması sonrası yeni yaptırım resmen yürürlüğe girdi. Kremlin Bilgi Servisi'nde yayınlanan bir kararnameye göre AB ülkelerinin yanı sıra Danimarka, Norveç, İzlanda ve Lihteştayn’a da vizeler zorlaştırıldı.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Ukrayna'ya savaş ilan eden ve 24 Şubat'tan beri devam eden çatışmaların ilk emrini veren Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.