Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Putin'in son şansı: Yeni hedefi belli oldu!

Rusya, dünyadaki en büyük ve en güçlü ordulardan birine sahip, buna rağmen Ukrayna'da bugüne kadar istediği ilerlemeyi sağlayamadı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i düşürememesi bununun en büyük kanıtı olarak gösteriliyor.

İşgalden bir ay sonra Rusya, ana hedefinin, Ukrayna'nın doğu bölgeleri Luhansk ve Donetsk'e atıfta bulunarak, 'Donbas'ın kurtuluşu' olduğunu ilan etti.

Ukraynalı yetkililer Rusya'nın Luhansk'ta büyük bir saldırı planladığını ve bu kapsamda on binlerce askeri yeniden konuşlandırmaya hazırlandığını duyurdu.

'RUSYA GİZLİ SEFERBERLİK İLAN ETTİ'

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Rusya’nın gizli seferberlik ilan ettiğini ve para karşılığında tecrübeli 60 bin kişiyi silah altına almaya hazırlandığını iddia ediyor.

SAVAŞIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİREBİLİR

Pek çok askeri uzmana göre, Rusya'nın bu hamlesinin savaşın gidişatını değiştirme ihtimali var.

Washington merkezli Institute for the Study of War'a (Savaş Çalışmaları Enstitüsü-ISW) göre, Kiev bölgesini geri almak çok önemli olsa da bu savaşın bittiği anlamına gelmiyor.

ISW'nin yayınladığı raporda 'Savaş bitmekten çok uzak ve Rus ordusu doğu Ukrayna'da başarılı bir operasyon başlatabilirse bu Rusya için savaşın gidişatını değiştirebilir' denildi.

Aynı rapora göre, Kiev'den çekilen askerlerin düzensiz bir şekilde ilerlemesi Moskova'nın önündeki en büyük engel. ISW raporunda bu durum için ifadelere yer verildi;

'Rusya'nın geri çekilmesindeki düzensizlik, şu anda Belarus ve batı Rusya'da yeniden yoğunlaşan birliklerin en azından bir kısmının uzun bir süre boyunca savaşta etkisiz kalacağını gösteriyor.'

Rus ordusunun bombardımanı altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentindeki yıkım görüntülendi. Hayalet şehre dönen Mariupol'de sokaklarda çok sayıda aracın kullanılamaz hale geldiği ve saldırılarda sivil binalarında hedef alındığı görüldü.

PUTİN'DEN '9 MAYIS' EMRİ

Batı merkezli istihbarat raporları da Moskova'nın Ukrayna’daki savaş stratejisini değiştirdiğini ve 9 Mayıs’a odaklandığını öne sürüyor.

Aynı raporlara göre, Putin, 9 Mayıs'a kadar doğuda bir zafer kazanarak bunu Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Rus halkına ilan etmek istiyor.

İLK HEDEF: KARA KORİDORU

Rus kuvvetleri iki büyük doğu bölgesini ele geçirmeye ve doğuda Kırım'dan Rusya sınırına kadar olan güney kıyısı boyunca bir kara koridoru oluşturmaya odaklanmış durumda.

PUTİN'İN HEDEFİ NEYDİ?

Rus liderin ilk amacı, Ukrayna'yı ele geçirmek, hükümetini devirmek ve ülkenin Batılı savunma ittifakı NATO'ya katılma arzusunu tamamen sona erdirmekti. Ancak başkent Kiev'i ele geçiremedikten sonra hedeflerini Ukrayna'nın doğusu ve güneyine kaydırdı.

Rusya lideri 24 Şubat'ta işgali başlatırken, halkına amacının "Ukrayna'yı askerden ve Nazilerden arındırmak", Ukrayna hükümetinin sekiz yıldır sürdürdüğü zorbalık ve soykırıma maruz kalan insanları korumak olduğunu söyledi.

Putin, "Ukrayna topraklarını işgal etmeyi planlamıyoruz. Kimseye zorla hiçbir şey dayatma niyetinde değiliz" diye ısrar etti, bunun "özel askeri bir operasyon" olduğunu söyledi.

Putin'in Naziler ve Ukrayna'daki soykırımla ilgili iddiaları tamamen asılsızdı ancak Rusya'nın bu işgali tarihinde çok önemli bir an olarak gördüğü açıktı.

Rusya Dış İstihbarat Başkanı Sergey Naryişkin, durumun Rusya açısından hassasiyetini, "Ülkenin geleceği ve dünyadaki konumu söz konusu" diyerek anlatıyordu.

Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna'yı baskıdan kurtarmaktan bahsederken, Ukrayna'nın demokratik olarak seçilmiş Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi, ailemse iki numaralı hedef" dedi.

Rusya Ukrayna'yı kuzeyde Beyaz Rusya üzerinden, güneyden ve doğudan işgal etti ancak Ukrayna'nın şiddetli direnişi ağır kayıplara neden oldu. Bu durum Kremlin'i Ukrayna'da hükümeti devirme planından vazgeçmeye zorladı.

PUTİN'İN UKRAYNA DIŞINDA HEDEFLERİ VAR MI?

Putin'in Ukrayna dışında planları varsa, Ukrayna'daki askeri başarısızlıklarıyla buranın ötesindeki daha geniş hedeflerin bedelini ödemiş olabilir.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Putin ile saatlerce süren görüşmelerinden sonra şu sonuca vardı: "Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor... Avrupa'daki statükoyu kendi vizyonu doğrultusunda kökten yeniden tanımlamak istiyor. Ve bunu başarmak için askeri güç kullanmaktan çekinmiyor."

Rusya'nın çağdaş siyasetini inceleyen, R. Politik ve Carnegie Moskova Merkezi kurumlarında analist olarak çalışan Tatiana Stanovaya, Soğuk Savaş sarmalında yeni bir çatışmadan endişeli: "Batı'ya karşı, düşündüğümüzden daha militarist ve saldırgan bir ültimatom için hazırlanmalıyız."

Putin'in amaçlarına ulaşmak için Avrupa şehirlerine hasar verebildiğine tanık olan Batılı liderler bu konuda daha gerçekçiler.

ABD Başkanı Joe Biden Putin'i savaş suçlusu olarak tanımlıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Scholz ise Avrupa kıtasının bir dönüm noktasında olduğunu ifade ediyor.

Savaştan önce Rusya, ABD'nin tüm nükleer silahlarının kendi topraklarının ötesine konuşlandırılmasının yasaklanmasını talep etmişti. ABD bu konuda görüşmeye açık olduğu yanıtını vermişti ancak bu noktada görüşmelerin daha fazla ilerleme ihtimali çok düşük.