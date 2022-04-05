Bucha'da kan donduran gerçek: Uydu görüntüleri Rusya'yı yalanlıyor!

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Amerikan New York Times Gazetesi (NYT)Rusya'nın sivil katliam yaptığı Bucha ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Maxar Technologies tarafından sağlanan uydu görüntülerini analiz eden gazete Bucha'daki sivillerin Rus birlikleri çekilmeden önce öldürüldüğünü iddia etti.

Gazete, cansız bedenlerine ulaşılan sivillerden en az 11'inin üç haftadan daha uzun süre önce, Rusya bölgeyi kontrol altına aldığı sırada öldürüldüğünü belirtti.

Ukrayna'nın Bucha kentindeki genel görünümü gösteriyor.

KONUMLAR UYUŞUYOR, 3 HAFTA AYNI POZİSYONDA BEKLEMİŞLER

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Görüntü analizlerinde "Uydu görüntüleri 9-11 Mart tarihleri ​​arasında Yablonska Caddesi'nde ortaya çıkan insan vücuduna benzer büyüklükteki koyu renkli nesneleri gösteriyor. Bu nesneler, Ukrayna kuvvetlerinin Bucha'yı geri almasının ardından cesetlerin bulunduğu konumlarla tam olarak örtüşüyor. Yapılan analizler nesnelerin üç haftadan fazla bu pozisyonda kaldığını gösteriyor" ifadelerine yer verildi.



18 Mart Bucha kenti genel görünümü

410 SİVİLİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Rus birliklerinin 30 Mart'ta Ukrana'nın başkenti Kiev’in 37 kilometre kuzey batısında bulunan Bucha'dan çekilmesi sonrası Ukrayna yetkilileri kente girdiklerinde yüzlerce sivilin cansız bedeni ile karşılaştı. Çoğu işkence edilerek öldürülen sivillerin sayısı şimdiye kadar 410'a ulaştı.



Zelenski katliamın yaşandığı Bucha kentinde incelemelerde bulundu

ZELENSKİ BÖLGEYE GİTTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski dün Rus birliklerinin çekildiği Kiev bölgesindeki Bucha ve Irpin kentlerini ziyaret etti. Bucha'da yaşanan katliamın 'savaş suçu' olduğunu belirten Zelenksi, dünya liderlerinin Bucha cinayetlerini 'soykırım' olarak tanıyacağını söyledi.

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ABD YAPTIRIM DEDİ, RUSYA YALANLADI

ABD Başkanı Biden yaşananların savaş suçu olduğunu ve daha fazla yaptırım uygulanacağını söylerken Rusya görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı cesetlerin, 30 Mart civarında, Rus birliklerinin Buça'dan tamamen çekilmesinin ardından sokaklara yerleştirildiğini öne sürerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni olayla ilgili acil toplantıya çağırmıştı.

LAVROV : GÖRÜNTÜLER KURGU

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bucha kentinde ortaya çıkan görüntüleri provokasyon olarak yorumlayarak, “Geçen gün, Rus askeri personelinin varılan planlar ve anlaşmalar doğrultusunda oradan ayrılmasının ardından Kiev bölgesine bağlı Bucha kentine başka bir sahte saldırı düzenlendi. Bucha’daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı. Batı, Ukrayna’daki insani durum ile ilgili spekülasyon oluşturma girişiminde bulunuyor. Rusya Federasyonu bu girişimi barış ve güvenliğe tehdit oluşturan bir provokasyon olarak değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.