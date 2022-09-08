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Son dakika... ABD'den flaş Rusya hamlesi! Blinken Kiev'de açıkladı

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#ABD#Rusya#Blinken
Son dakika... ABDden flaş Rusya hamlesi Blinken Kievde açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 14:20

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna ve Rusya'nın tehdidi altındaki diğer Avrupa ülkelerine 2 milyar doları aşan büyük çaplı yeni askeri yardımı duyurdu.

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Binlerce hayata mal olan Ukrayna savaşı son sürat devam ediyor...

Batı bir yandan Rusya'ya yaptırım uygularken bir yandan da Ukrayna'ya silah yardımında bulunuyor.

Silah yardımında Aslan payı ABD'nin. Washington yönetimi savaşın başından bu yana ülkeye milyarlarca dolarlık silah gönderdi.

ABD'den yeni bir hamle geldi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un yeni yardım paketini açıkladı.

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Blinken, Biden yönetiminin Ukrayna'ya ve NATO üyeleri ve bölgesel güvenlik ortakları da dahil olmak üzere 18 komşusuna uzun vadeli askeri yardım sağlayacağını duyurdu.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, söz konusu yardım paketinin büyüklüğü 2 milyar dolar

Rusya ise yardımların önüne geçmek adına Batı'yı her fırsatta uyarıyor.

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Son uyarı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan gelmişti. Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı yaparak Rusya ile 'vekalet savaşına' girdiğini belirten Lavrov, Rusya'nın bu silahları hedef alacağını belirtmişti.

Son dakika... ABDden flaş Rusya hamlesi Blinken Kievde açıkladı

Rus bakan 'Bu silahlar, Rusya'nın özel görev kapsamında hareket eden ordusu için meşru bir hedef olacak' ifadesi ile adeta gözdağı vermişti.

Öte yandan Rusya, geçtiğimiz haftalarda ABD'yi ilk kez Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahil olmakla suçlamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir sözcü, ABD'nin, Kiev güçlerinin Amerikan yapımı Himars roketatar sistemini kullanırken hedeflerini onayladığını iddia etmişti.

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Korgeneral Igor Konaşenkov, Ukraynalı yetkililer arasındaki görüşmelerin bu bağlantıyı ortaya çıkardığını söylemişti.

'BIDEN YÖNETİMİ SİVİL ÖLÜMLERDEN SORUMLU'

Konaşenkov, 'Biden yönetimi, Kiev tarafından onaylanan ve toplu ölümlere neden olan Donbas ve diğer bölgelerdeki yerleşim yerleri ve sivil altyapı tesislerine yönelik tüm roket saldırılarından doğrudan sorumlu' demişti.

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#ABD#Rusya#Blinken

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