Ukrayna savaşında ikinci cephe alarmı... Belarus sınırında askeri hareketlilik!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaş son dönemde Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Ukrayna ordusunun Herson yönündeki taarruzu devam ediyor. Rusya Ukrayna güçlerinin ağır kayıplar verdiğini Kiev ise pek çok bölgeyi geri kazandığını iddia ediyor.

Savaş can almaya devam ederken Belarus sınırında dünyayı tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Belarus, Polonya ve Ukrayna sınırına yakın bölgede askeri tatbikatlar yapmaya başladı.

14 Eylül'e kadar sürmesi planlanan tatbikatlar kapsamında, 'düşman tarafından geçici olarak ele geçirilen toprakların kurtarılması' senaryosunun uygulanacağı açıklandı.

Belarus'un tatbikat öncesi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nı (AGİT) bilgilendirmemesi ise bölgedeki tansiyonu yükseltti.

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Bakanlık tatbikata katılan birliklerin ve askeri teçhizatın seviyesinin AGİT'e bildirim yapma zorunluluğu seviyesinin altında olduğunu öne sürdü.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda NATO ve batılı ülkelere açık açık gözdağı vermişti.

Lukaşenko açıklamasında 'Batı, gerilimi tırmandırmayı seçerse hiçbir helikopter ya da uçağın onları kurtaramayacağını anlamalı' ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce St. Petersburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaş uçaklarının Nükleer silahlar taşıyabilme özellikleri için modernize etme konusunda fikir birliğine vardıklarını söyleyen Lukaşenko sözlerine şöyle devam etmişti;

'Putin ile birlikte St. Petersburg kentindeki görüşmemizde Su-24 savaş uçaklarımızın nükleer silahlar taşıyabilme özelliklerine göre geliştirilmesi kararı almıştık. Ne sanıyorsunuz, öylesine mi konuşuyoruz? Her şey hazır.'

YILLAR ÖNCESİNE UZANAN ORTAKLIK

Belarus devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Rus lider ile ortaklığı uzun yıllara dayanıyor. Batı medyası Lukaşenko'nun Putin'in kendisine yıllar önce yaptığı yardımın bedelini ödediğini iddia ediyor.

Rusya 2014'te Ukrayna'yı ilk işgal ettiğinde, Lukaşenko dikkat çekici bir şekilde tarafsız kalmıştı. Ardından 2019 yılında Zelenski Cumhurbaşkanı olarak seçildiğinde Lukaşenko dost elini uzatmış ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek istediğini iddia etmişti.

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Ancak iki ülkenin dostluk bağları Ağustos 2020'de Belarus'ta patlak veren büyük protestolara kadar sürdü. Belarus'ta tartışmalı seçimler sonrası binlerce kişi sokaklara dökülürken Lukaşenko'nun beklediği destek Kremlin'den geldi.

Ülkesindeki gösterilerini Putin sayesinde bastıran Lukaşenko o günden beri Rus liderin en yakın müttefiklerinden birisi.