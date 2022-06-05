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Son dakika... ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

#ABD#Saldırı#Dünya
Son dakika... ABDde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Teksas'daki bir ilkokulda yaşanan saldırının şokunu atlatamayan ABD, Pensilvanya'dan gelen haber ile sarsıldı. Pensilvanya Eyaleti'ne bağlı Philadelphia şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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ABD, günlerdir Teksas eyaletinden gelen Saldırı haberinin şokunu yaşıyor...

Teksas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu korkunç bir katliama sahne olmuş, geçtiğimiz hafta yaşanan saldırı sonrası 19'u öğrenci 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke henüz bu saldırının yaralarını sarmaya çalışırken Pensilvanya'dan gelen haber ile sarsıldı.

Pensilvanya Eyaleti'ne bağlı Philadelphia şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Polis Müfettişi D. F. Pace açıklamasında, bir polis memurunun silahlı saldırıyı düzenleyen bir kişiye ateş ettiğini ancak kişinin vurulduğuna dair herhangi bir bilgi olmadığını belirtti.

Müfettiş Pace ayrıca olay yerinde 2 tabancanın ele geçirildiğini ve polisin caddedeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeceğini ifade etti.

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