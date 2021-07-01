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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 01.07.2021 - 08:47 | Son Güncelleme:

Son dakika: ABD'de kuduz yarasa paniği

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Son dakika: ABD'de kuduz yarasa paniği

ABD'nin Illinois eyaletinde yarasaları inceleyen uzmanlar kuduz ile karşılaştı. Yapılan resmi açıklamada kuduzun 14 hayvanda tespit edildiği bilgisi yer aldı. Uzmanlar bölgede yaşayanlar için uyarıda bulundu.

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) tüm normallerimizi geride bırakmamıza neden oldu.

Virüs nedeniyle 4 milyona yakın kişi hayatını kaybederken, bilim dünyası da mesaisinin büyük bir bölümünü virüse çare bulmaya ve olası yeni salgınları engellemeye ayırmış durumda.

ABD'de yapılan yeni bir araştırma Kovid-19'a neden olduğu düşnülen yarasaları bir kez daha gündeme getirdi.

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New York Post'ta yer alan habere göre, ülkenin Illinois eyaletinde yarasaları inceleyen uzmanlar kuduz ile karşılaştı.

Eyalete bağlı sağlık departmanı konu ile ilgili resmi açıklamada bulundu. Açıklamada 10 farklı bölgede 14 yarasada kuduz tespit edildiği bilgsine yer verildi.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada vakaların görüldüğü bçlgeler açıklandı ve burada yaşayanlara 'dikkatli olun' uyarısında bulunuldu.

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Uzmanlar tedavi edilmezse kuduzun ölümcül sonuçlara yol açabileceği bilgisinin de altını çizdi.

Eyaletteki ilk yarasa kuduz vakası 2021'in mart ayında tespit edilmişti.

 

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