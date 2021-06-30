Son dakika: 'Kovid-19 yok' diyen Kuzey Kore'den aylar sonra itiraf gibi adım

Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve 'gizemli' ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ülke son zamanlarda koronavirüsün (Kovid-19) görülmediği tek ülke olduğu iddiası ile gündemdeydi. Ülkeden itiraf gibi bir adım geldi.

CNN International'da yer alan habere göre, Kim Jong Un, Kuzey Kore'nin katı Kovid-19 önleme tedbirlerini uygulamayan birkaç üst düzey yetkiliyi görevden aldı.

Kim Jong Un'un 'büyük bir kriz' olarak adlandırdığı belirsiz olaydan kimin veya tam olarak kaç yetkilinin sorumlu olduğu henüz belli değil.

Ancak devlete bağlı Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan bilgilere göre, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin üst kademelerinin bazı üyeleri koltuklarını kaybetti.

Politbüro'nun bunu tartışması ve KCNA'nın bunu haber yapması, 'Pyongyang'ın muhtemelen uluslararası yardıma ihtiyacı olduğuna işaret ediyor' şeklinde yorumlandı.

Sağlık sistemi halihazırda yetersiz olan Kuzey Kore'nin KOvid-19 krizi ile başa çıkmakta zorlandığı belirtiliyor.

Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Kuzey Kore hala vakalar ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmaya yanaşmıyor.

Pyaongyang yönetimi, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) gönderdiği son raporda, ülkede hiç Kovid-19 vakası görülmediği iddiasında bulunmuştu.

DSÖ Kuzey Kore Temsilcisi Edwin Salvador, yaptığı açıklamada, ülkenin örgüte gönderdiği raporda, salgının başından 1 Nisan'a kadar 23 bin 121 kişinin test edildiği ve tüm sonuçların negatif çıktığı bilgisini aktarmıştı.

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