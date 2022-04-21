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Son dakika... Joe Biden duyurdu: ABD'den Ukrayna'ya ek askeri destek!

#Biden#ABD#Ukrayna

ABD Başkanı Joe Biden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı basın toplantısında Ukrayna'ya toplamda 1,3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacaklarını duyurdu. Biden konuşmasında Rus bayraklı gemilerin ABD kıyılarına giremeyeceğini belirtirken savaştan kaçan Ukraynalıların ABD'ye doğrudan giriş yapabileceğini açıkladı.

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ABD Başkanı Joe Biden, bugün düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'ya 800 milyon doları savunma, 500 milyon doları ekonomi için toplamda 1,3 milyar dolarlık ek yardım yapılacağını duyurdu.

“Sağladığımız silah ve mühimmat Donbas'ın savunulması için kullanılacak” diyen Biden, Ukraynalı sığınmacıların doğrudan ABD’ye gitmelerine izin verileceğini ve Rus bayraklı gemilerin ABD kıyılarına giremeyeceğini duyurdu.

Biden canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Doğu’da ve Donbas bölgesinde kullanılmak üzere 800 milyon dolarlık yeni bir yasa tasarısı imzaladım. Biz ekipmanlarımızı rekor bir hızla verdik. Anti-tanksavar, radar sistemleri ve silah sistemleri sunduk .  Ukrayna’da bulunan her bir Rus tankı için 10 adet zırhlı araç ekipmanı sunduk.

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Rusya karşısında yapılan bu destekler diğer müttefik ve ortaklarımız tarafından da gerçekleşiyor. Her zaman reklam yapamayız, kimi zaman yumuşak sözlerle konuşuruz, ama çok büyük işler yaparız. Çok önemli çalışmalar yürütüyoruz."

DOBAS SAVUNMASI İÇİN KULLANILACAK

"Sağladığımız silah ve mühimmat Donbas'ın savunulması için kullanılacak. Bu fonlar doğrudan özgürlük cephesine gidiyor. Bu ülkenin cesaretini kutlamak lazım. Ne kadar cesaretliler. Uluslararası toplumun desteğiyle birlikte buraya yardım organize ediliyor. Ukraynalıların cesareti sayesinde Rusya’nın Ukrayna’yı ele geçirmesinin önüne geçilebildi.

Putin’in vahşetini durdurma konusunda büyük adımlar attık. Yardım paketimizi hızlandırmalı ve güçlendirmeliyiz.

Silah ve ekipman desteğimiz hızlı bir şekilde sürecektir. Kongrenin iki kamaralı sistemiyle tüm harcamaları tamamlamış oluyoruz. Bir ek destek paketi daha sunacağım. Cesur Ukraynalı savaşçılar böylece savaşlarına devam edebilecekler."

Son dakika... Joe Biden duyurdu: ABDden Ukraynaya ek askeri destek


800 MİLYON DOLARLIK EK ASKERİ DESTEK

"Kiev savaşı Ukrayna tarihi için oldukça önemli. Bu bir özgürlük savaşı. Yardım paketimizi bu yüzden hızlandırmalıyız. Ukrayna'ya önümüzdeki bir kaç hafta içinde silah yardımı sürecek .Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek askeri destek gönderilecek. 

Ukrayna'ya yapılacak askeri yardım kapsamında ağır silahlar, mühimmat ve dronlar olacak. Ukrayna hükümetine doğrudan 500 milyon dolarlık ek ekonomik yardım yapacağız."

UKRAYNALILAR DOĞRUDAN ABD'YE GİDEBİLECEK

"Aldığımız yeni kararlara göre savaştan kaçan Ukraynalılar, ABD'ye sığınmak için Avrupa'dan doğrudan gelebilecek. Bunun için gerekli mekanizma oluşturulacak."

RUS BAYRAĞI OLAN GEMİLER LİMANLARIMIZA GİREMEYECEK

"Limanlarımızda Rus bayrağı olan gemiler bulunmayacak hatta kıyılarımıza dahi giremeyecekler."

MARİUPOL'ÜN TAMAMEN DÜŞTÜĞÜNE DAİR BİR KANIT YOK

"Mariupol'de insani koridorlar açılmalı ve siviller güvenli yerlere gönderilmeli. Rusya 'ele geçirdik' diyor ama Mariupol'ün tamamen düştüğüne dair bir kanıt yok."

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