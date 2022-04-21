Ne Amerikan füzeleri ne yaptırımlar... Rusya'yı Rasputitsa durdurdu!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna içlerine ilerlemeye başlayan Rus ordusu Kiev'i düşürme planını rafa kaldırıldı ve yönünü ülkenin doğusuna çevirdi.

Pek çok askeri uzman bu durumu Rusya'nın askeri başarısızlığı olarak yorumlarken bunun için pek çok neden öne sürüldü.

Rus askeri teçhizatının yetersizliği, modernizasyon eksikliği ve batıdan Ukrayna'ya gönderilen silahların savaşın gidişatında önemli paya sahip olduğu belirtilirken uzmanlar, Rusya'nın gizli bir düşman ile de çarpıştığı belirtiyor.

RASPUTİTSA ERKEN BAŞLADI

Ukrayna'nın başkentini ele geçiremeyen ve binlerce asker kaybeden Rusya Rasputitsa'nın azizliğine uğradı. Zira Ukrayna'da 'çamurlu yol mevsimi' olarak da bilinen Rasputitsa tam da Rus işgalinin başladığı döneme denk geldi.

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Rasputitsa çoğunlukla karların erimeye başladığı Mart aylarında yaşanıyor. Ancak bu yıl Ukrayna'da hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin oldukça üstünde seyretti ve 'çamurlu yol mevsimi' erken başladı.

Genelde yağan karın eridiği Mart ayında başlayan Rasputitsa bu yıl beklenenden erken geldi ve Rus ordusunun ilerleyişine resmen set çekti.

Zira ülkedeki arazi ve asfaltsız yollar Rasputitsa nedeniyle çamura dönüştü ve tabiri caizse geçilemez bir hale geldi.

Askeri uzmanlara göre Rasputitsa Rusya’nın özellikle kuzeyde ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı oldu.

KABİL MODELİ İŞE YARAMADI

Rusya'nın Afganistan'da uyguladığı taktiği Ukrayna'da da deneyerek hızlı bir zafer planladığı ve savaşın Rasputitsa başlamadan bitmesini beklediği düşünülüyor.

Bunu 1979'da Kabil'de uygulayan ordu bir şok saldırısı ile ülkenin başkentini düşürmüştü. Ancak tabiri caizse evdeki hesap çarşıya uymadı ve beklenmedik bir direniş ile karşı karşıya kalan Rus birlikleri erken gelen Rasputitsa nedeniyle pek çok silahını geride bırakmak zorunda kaldı.

Foreign Policy Research Institute üyesi Maximilian Hess'e göre, bu durum Ukrayna tarafına bariz bir avantaj sağladı.

Ukrayna'dan gelen fotoğraf ve videolar, Rus tanklarının, kamyonlarının ve diğer zırhlı araçlarının Ukrayna’daki çamurlu yollarda veya tarlalarda mahsur kaldığını ve terk edildiğini gösteriyor. Ukrayna'dan gelen fotoğraf ve videolar, Rus tanklarının, kamyonlarının ve diğer zırhlı araçlarının Ukrayna’daki çamurlu yollarda veya tarlalarda mahsur kaldığını ve terk edildiğini gösteriyor.

CNBC’ye konuşan Hess bu durumun Rus ordusunun kapasitesini de tartışma konusu haline getirdiği görüşünde.

Rusya'nın işgal planı üzerinde aylardır çalıştığını ve benzer bölgelerde askeri tatbikatlar gerçekleştirdiğinin altını çizen Hess, şu ifadeleri kullandı;

'Yeterli koordinasyona sahip değillerdi. Birimleri doğru yerlere yerleştirmek ve 300 yıldır kelimenin tam anlamıyla bir sorun olduğu bilinen çamur ile başa çıkamadılar'

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RASPUTİTSA'YA KARŞI KOORDİNE OLAMADILAR

İngiltere savunma düşünce kuruluşu RUSI’de araştırma analisti olan Sam Cranny-Evans ise 'Aynı rotadan tekrar tekrar geçmemeleri koşuluyla, araçlarının çoğu çamurda ilerleyebilir' diyerek bir başka sorunun Rus birlikleri arasındaki koordinasyon sorunu olduğunu belirtti.

RUSYA UKRAYNA'NIN 3 KATI ARAÇ KAYBETTİ

Askeri ve savunma sanayi konularında yayın yapan Oryx'e göre, Rusya savaşta Ukrayna'dan üç kat daha fazla askeri teçhizat kaybetti.

Uydu görüntülerinden elde edilen verileri inceleyen analize göre, 20 Nisan itibariyle Ruslar 3 bin 2 adet askeri teçhizat, Ukraynalılar ise 848 adet askeri teçhizat kaybetti.

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Napolyon Bonapart’ın 1812′de Rusya’yı işgali, 1941′de Sovyetler Birliği’ni işgal eden Hitler’in orduları da Rasputitsa tarafından yavaşlatılmıştı. Napolyon Bonapart’ın 1812′de Rusya’yı işgali, 1941′de Sovyetler Birliği’ni işgal eden Hitler’in orduları da Rasputitsa tarafından yavaşlatılmıştı.

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Ukrayna tarafı bugün yayınladığı savaş raporunda Rusya'nın 21 bin asker kaybettiği bilgisine yer verdi.

Batılı kaynaklar bu sayının 7 ile 15 bin arasında olduğunu belirtirken, Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı. Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.

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SOVYETLERİ YIKIMA GÖTÜRMÜŞTÜ

1979 yılındaki Afganistan istilası Sovyetleri yıkıma götüren unsurlardan birisi olarak nitelendiriliyor. Sovyet ordusu 1989'da ülkeden çekilmiş, savaşın Moskova'ya maliyeti ise yıkıcı olmuştu.

Çekilmeden kısa bir süre sonra ise Sovyetler Birliği dağılmış, bu aralarında Ukrayna'nın da bulunduğu 15 ülkenin doğmasına neden olmuştu.