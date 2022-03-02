Son dakika... ABD Başkanı Biden'dan 'Birliğin Durumu' konuşması: Putin yanıldı!

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ABD Başkanı Joe Biden, Kongre ortak oturumunda ilk kez 'Birliğin Durumu' konuşmasını yapacak. Başkan'a ülkenin karşı karşıya kaldığı önemli meseleleri değerlendirme fırsatı veren 'Birliğin Durumu' konuşmasında Rusya'nın Ukrayna işgali önemli yer tutacak.

DİKTATÖRLER BEDEL ÖDEMEDİKÇE

Beyaz Saray Başkan Biden'ın konuşmasından pasajlar yayınladı. Buna göre; Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik şu ifadeleri kullanılacak: "Tarihimiz boyunca bu dersi öğrendik; diktatörler saldırganlıkları nedeniyle bedel ödemedikçe daha fazla kaos yaratıyorlar. Yaratmaya devam ediyorlar. Ve, Amerika'ya ve dünyaya maliyeti ve tehditleri artmaya devam ediyor."

PUTİN'İN SEBEPSİZ SAVAŞI

Rusya lideri Putin'in savaşı önleme yolundaki çabalardan kaçındığını söyleyecek olan Biden, "Putin'in savaşı önceden tasarlanmıştı ve sebepsizdi. Diplomasi çabalarını reddetti. Batı'nın ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini sandı. Ve bizi bölebileceğini düşündü. Putin yanıldı. Biz Hazırdık" ifadelerini kullanacak.

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ENFLASYONLA MÜCADELE VURGUSU

ABD lideri Biden yorumlarında yüksek enflasyon konusu da eğileceği bildirildi. Biden'ın konuya ilişkin şu cümleleri sarf etmesi bekleniyor: "Bir seçeneğimiz var. Enflasyonla mücadele etmenin bir yolu ücretleri düşürmek ve Amerikalıları daha yoksullaştırmak. Enflasyonla mücadele etmek için daha iyi bir planım var."