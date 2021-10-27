Son dakika: 2'nci 11 Eylül açıklaması... Pentagon tarih vererek uyardı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Savcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktıSavcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
O sözlere fena patladı Biz olsak kovardık... Eski yönetimin sabrını taşıran olay...O sözlere fena patladı! "Biz olsak kovardık..." Eski yönetimin sabrını taşıran olay...#Mahmut Uslu
Türkiyede deprem tehlikesinin en yüksek olduğu yerTürkiye'de 'deprem tehlikesinin' en yüksek olduğu yer#Deprem
Ben nasıl geri adım attım Ben taaruzdayım'Ben nasıl geri adım attım? Ben taaruzdayım'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Özer duyurdu: Zorunlu oluyor Eğitimde önemli yenilikBakan Özer duyurdu: Zorunlu oluyor! Eğitimde önemli yenilik#Bakan Özer
FETÖ elebaşı Gülenin avukatı hakkında yeni detaylar ByLocka rekor giriş yapmışFETÖ elebaşı Gülen'in avukatı hakkında yeni detaylar! ByLock'a rekor giriş yapmış#ANKARA
Flaş dördüncü doz açıklaması İşte en riskli grup...Flaş dördüncü doz açıklaması! İşte en riskli grup...#Koronavirüs
Pentagondan ürküten rapor... 2nci 11 Eylül Adını açıklayıp tarih verdiPentagon'dan ürküten rapor... 2'nci 11 Eylül! Adını açıklayıp tarih verdi#ABD
Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttıŞimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!#Koronavirüs
Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıyız'Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıyız'#Trabzonspor
Görüntüler gündem olmuştu 7 ayrı suçtan yargılanacakGörüntüler gündem olmuştu! 7 ayrı suçtan yargılanacak#Bursa
Girilemez denilen noktaya dev operasyon Ablukaya alındı: Şiddetli çatışma'Girilemez' denilen noktaya dev operasyon! Ablukaya alındı: Şiddetli çatışma#Terörle Mücadele
Bu kez yer yerinden oynayacak İddialar vahim...Bu kez yer yerinden oynayacak! İddialar vahim...#Facebook
Bir elbiseyi defalarca giyiyor ama... Kim burada duş almak ister kiBir elbiseyi defalarca giyiyor ama... Kim burada duş almak ister ki!#Kate Middleton
10 ay sonra kâbus geri döndü10 ay sonra kâbus geri döndü#Ardahan
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: 2'nci 11 Eylül açıklaması... Pentagon tarih vererek uyardı!

#ABD#Pentagon#Terör
Son dakika: 2nci 11 Eylül açıklaması... Pentagon tarih vererek uyardı

Üst düzey Pentagon yetkilisi, ABD topraklarına yönelik olası bir terör saldırısı için ürküten açıklamalarda bulundu. Yetkili DEAŞ-Horasan grubu (DEAŞ-H) ve El- Kaide'nin bu kapasiteye ne zaman ulaşacaklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'ı defalarca kana bulayan terör örgütü DEAŞ-Horasan grubu (DEAŞ-H) ile ilgili çok konuşulacak bir uyarı geldi.

New York Post'ta yer alan habere göre, üst düzey bir Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi Colin Kahl ABD'li vekillere verdiği brifingde örgütün yakın zamanda ABD'ye saldırı yapabilecek kapasiteye ulaşabileceğinin altını çizdi.

PENTAGON TARİH VERDİ!

Aynı habere göre, Pentagon yetkilisi vekillerle örgütün bu kapasiteye 6 ila 12 ay içinde ulaşabileceği bilgisini paylaştı ve şu ifadeleri kullandı;

'Bence istihbarat topluluğu şu anda hem DEAŞ-H hem de El Kaide'nin ABD'ye karşı dış operasyonlar yürütme niyetinde olduğunu değerlendiriyor, ancak şu anda hiçbirinin bunu yapma yetenekleri yok.'

'DEAŞ-H'nin bu yeteneği 6 ila 12 ay arasında kazanacağını görebiliriz' diyen Kahl El- Kaide'nin ise en az 1 yıla ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Pentagon yetkilisinin çizdiği bu karamsar tablo ABD kamuoyunda 'ikinci 11 Eylül' benzetmelerinin yapılmasına neden oldu.

Haberin Devamı

2016'DA ABD'NİN 'TERÖR ÖRGÜTLERİ' LİSTESİNE GİRDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, 14 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, "Afganistan ve Pakistan Talibanlarının eski üyelerince kurulduğu bilinen DEAŞ-Horasan örgütünü yabancı terör örgütleri listesine aldığını" açıkladı.

2001'den beri Afganistan'da olan ABD'nin, ülkede sadece Taliban ve El Kaide ile savaşma yetkisi vardı. DEAŞ'le savaşma yetkisi ise Suriye ve Irak'la sınırlıydı.

14 Ocak'taki karardan birkaç gün sonra ABD Savunma Bakanlığı, DEAŞ-K ile de savaşmak için ABD yönetimi tarafından yasal olarak yetkilendirildi.

Örgüt bu sırada Şiilere, Birleşmiş Milletler personeline, ABD güçlerine, gazetecilere ve Afganistan'daki büyükelçiliklere karşı birçok saldırı düzenlemişti. 2016'nın sonlarında da bir dizi saldırıyı üstlenerek ve propaganda videoları yayımlayarak gücünü kanıtlamaya çalıştı.

İlgili Haberler:

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Pentagon#Terör

BAKMADAN GEÇME!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler